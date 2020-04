VIVA’s Vijf: 5x een goede lente-start

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5 producten/ manieren om in de lentestemming te komen.

Nieuwe collecties

Al onze favoriete kledingmerken brengen rond deze tijd van het jaar hun nieuwe voorjaarscollectie uit. Zo heeft Vans een nieuwe collectie genaamd ‘Thread-it’. De nieuwe dameskleding en -accessoires zijn geïnspireerd op vrouwen die altijd op zoek zijn naar avontuur. Het staat in het teken van vrijheid en expressie. De Thread It-collectie is nu te vinden in Vans-winkels en is online verkrijgbaar op Vans.com/threadit.

In de tuin rommelen

Lijkt het jou leuk om een moestuintje te beginnen? De lente is het beste moment om hiermee te starten. Makkelijke Moestuin heeft een website, app en een hele community om jou te helpen met je moestuin. Van zaaiing tot oogst, Makkelijke Moestuin helpt je door alle stappen heen zodat jouw moestuin gegarandeerd zal slagen.

Bloemenboodschap

Wat is een van de eerste dingen waar je aan denkt bij het woord ‘lente’? Precies, bloemen. We kunnen deze tijden allemaal wel een beetje extra steun en aandacht gebruiken. En wie wordt er nou niet vrolijk van bloemen? Daarom brengt Mooiwatbloemendoen.nl juist nu een boodschap met bloemen. Met gigantische bloemenfiguren laten ze aan de wereld zien dat de bloemen er altijd voor ons zijn. Je kunt de bloemenboodschap delen of er zelf een maken met #lethopebloom.

Voorjaarsschoonmaak

De voorjaarsschoonmaak is een klus die er nou eenmaal toch een beetje bijh oort. Of het opruimen je nou helemaal in de vingers ligt of niet, iedereen wordt wijzer van de tips van opruimgoeroe Marie Kondo. In haar Netflixshow ‘Tidying Up with Marie Kondo’ helpt ze woning make-overs te geven aan mensen die hun rommelige huis zat zijn. Niet alleen in de show, maar ook in verschillende Youtube videos geeft ze opruim- en schoonmaaktips. Vergeet dus niet voordat je aan de grote schoonmaak begint om wat handige tips van Marie Kondo door te nemen!

VIVA’s Lenteboek

Breng jezelf in de lentestemming met ons nieuwste Lenteboek. Het boek zit vol inspiratie, tips, verhalen en meer. Het is altijd fijn om lekker onderuit gezakt een tijdschrift te lezen, maar in de achtertuin in een zonnig hoekje is natuurlijk het allerlekkerst (en dat brengt je nog meer in de lentesfeer). VIVA’s Lenteboek is verkrijgbaar voor slechts 3,35 euro via deze link.

