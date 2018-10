VIVA’s Vijf: de leukste schoenen voor de herfst/winter

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: schoenen voor de herfst en winter.

1. PUMA X Selena Gomez

Ben je op zoek naar comfortabele sneakers? Dan is de DEFY X SG zeker iets voor jou. Selena Gomez werkt al sinds een jaar samen met PUMA. De zangeres heeft onder andere geholpen met het ontwerpen van een nieuwe sportschoen. Deze sneakers komen uit de SG X PUMA collectie en zijn sportief en stijlvol. Ze zijn grijs van kleur en voelen erg licht aan. Het is de ideale schoen om lange afstanden mee te lopen. De sneakers zijn online en in de Bijenkorf te verkrijgen. De prijs van de sneakers is € 109,99.

2. Heart & Sole collectie Tamaris

Tijdens de koude gure dagen zijn laarzen onmisbaar. De Heart & Sole collectie van Tamaris bestaat uit verschillende designs; van leren enkellaarsjes tot aan hoge suède knielaarzen. Hierdoor is er voor een ieder wat wils. Voor elke outfit of gelegenheid zijn er wel bijpassende laarzen te vinden. Daarnaast hebben alle schoenen uit deze collectie een speciale binnenzool. Deze zool ontlast de voeten en zorgt voor meer comfort tijdens het lopen. Deze elegante collectie is te herkennen aan het gouden hartje op de zool en de opvallende decoraties. De prijzen liggen tussen € 89,95 en € 120.

3. Shoeby dierenprint bikerboots

Vind jij het niet erg om op te vallen en hou je wel van een printje? Dan wil jij deze biker boots met panterprint van Shoeby wel hebben. Biker boots en dierenprints behoren tot de schoenen trends van dit najaar. Dan is een combinatie van die twee toch ideaal? Met deze boots zal jij de aandacht wel pakken. Het is namelijk een echte eye catcher! De biker boots kosten € 39,95.

4. BRONX Baisley

Elk persoon moet een goed paar sneakers in de kast hebben liggen. Vandaag de dag kun je ze onder elk soort outfit wel aantrekken. Wij hebben de perfecte sneakers gevonden voor als je er trendy uit wil zien. Wellicht heb je ze al op de catwalks voorbij zien komen; de grove sneakers met dikke zolen. Het merk BRONX heeft een elegant model hiervan, genaamd: BRONX Baisley – light grey. Deze sneakers hebben een prachtige kleurencombinatie van lichtgrijs, zilver en beige. Met deze sneakers creëer je een edgy look en zul je jouw outfit rocken! De prijs van de sneakers is € 139,95.

5. PS Poelman hiking boots

Een trend die je dit najaar veel gaat zien is de hiking boots. Ook PS Poelman heeft de welbekende laarzen in zijn nieuwe collectie. De PS Poelman hiking boots zijn hoge veterschoenen van leer. Door deze boots krijgt jouw outfit een stoere look. De binnenvoering is erg zacht en heeft een blauw kleurtje. Met deze schoenen kom jij de herfst- en wintermaanden wel door! De prijs van de PS Poelman hiking boots is € 119,99.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.