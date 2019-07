VIVA’s Vijf MAMA editie: 5x handige zomerspullen voor je kleintje(s)

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x handige zomerspullen voor je kleintje(s).

Reizen met je baby

De nieuwe babydraagzak combineert de intimiteit van een draagdoek met het gemak van een draagzak. Je kunt je baby vanaf de allereerste dag (vanaf circa 2,5 kg) hierin dragen, totdat je kleintje pakweg 11 kg weegt – van maat 50 tot en met maat 80. De draagzak kan op verschillende manieren gedragen worden en je kunt de draagzak overal mee naartoe nemen. De draagzak is verkrijgbaar in twee kleuren en te koop bij HEMA.

Takkie koffer

Ook voor op reis heeft HEMA deze unieke koffer ontworpen in Takkie design. Hoe leuk! Kindjes tot 15 kg kunnen zelfs zitten op de koffer en zo gemakkelijk worden meegenomen aan het bijgeleverde trekkoord. De Takkie koffer is verkrijgbaar is ook online te bestellen.

Voedingsshawl van Lemej

Lemej heeft een nieuwe limited edition gelanceerd in twee kleurencombinaties. De doeken zijn gemaakt van licht, ademend katoen, speciaal voor deze heerlijke tijd van het jaar. De shawls zijn hier te koop.

Bananas&Bananas by Yolanthe

In samenwerking met HEMA heeft Yolanthe een nieuwe kinderkledinglijn uitgebracht. Bananas&Bananas staat bekend om de bijzondere printjes, vrolijke designs en is speciaal ontworpen voor kinderen. Onze eigen redactie was aanwezig bij de lancering en we kunnen je vertellen dat de kleding echt heel cute is! De collectie ligt nu in de winkel en is ook online te bestellen!

Magic regenjas

Helaas ontkomen we niet altijd aan een tropische regenbui. Voor kinderen heeft HEMA daarom hippe regenjassen met een magisch effect: wanneer de jas nat wordt, veranderen de regendruppels van wit naar allerlei vrolijke kleuren! In de regen lopen wordt zo dus echt een feestje! De regenjassen zijn verkrijgbaar in de winkel en op hema.nl.

