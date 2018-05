VIVA’s Vijf: van een veggie foodfestival tot de Fifty Shades Freed DVD

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Veggie festival: Het meest eigentijdse food festival van eigen bodem Op 15, 16 en 17 juni vindt het allereerste VEGGIE festival plaats op de NDSM-werf in Amsterdam. Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd, daarom wil VEGGIE festival de harten veroveren van alle foodlovers met een fantastische VEGGIE food line-up, waar je zelfs doorgewinterde vleeseters voor wakker kunt maken. Want VEGGIE is the future, en dat smaakt fantastisch! Klik hier voor meer info. 2. De Hot Daddy List Alice werkt met veel plezier als leidster op de buitenschoolse opvang. Ze heeft een leuke kleutergroep en gezellige collega’s: Arie, die op mannen valt en last heeft van bindingsangst, en Kiki, een vrijgevochten vrijgezel. Met z’n drieën bespreken ze veelvuldig hun favoriete onderwerp, de Hot Daddy List, een zelfbedachte ‘lijst’ met de leukste papa’s van de bso. Met stip op nummer 1 staat John, de knappe vader van de vierjarige Sara. Klik hier voor meer info.

3. Fifty Shades Freed is vanaf 7 juni overal verkrijgbaar



Eindelijk is het zover, vanaf 7 juni beleef je de climax van het wereldwijde fenomeen Fifty Shades Freed op 4K Ultra HD, Blu-ray en DVD. In de overtuiging dat ze de demonen uit hun verleden eindelijk achter zich hebben gelaten, levert het pasgetrouwde en onafscheidelijke koppel Christianen Ana zich volledig over aan elkaar, hun onlosmakelijke band en hun leven van gedeelde luxe. Maar net als zij haar rol als mevrouw Grey op zich wilt nemen en hij zich eindelijk kan ontspannen binnen een stabiele relatie die hij nooit eerder gekend heeft, steken nieuwe bedreigingen de kop op en komt hun happy end in gevaar nog voordat het goed en wel begonnen is. Klik hier voor meer info.

4. Sea Green



Sea Green is een nieuw Nederlands merk en platform over zeewier en zilte groente. Het is opgericht door zeewier connaisseur Toine Wilke en visexpert Bart van Olphen. Sea Green wil graag laten zien hoe lekker, gezond en verantwoord zeegroenten zijn. Daarom hebben ze een platform gemaakt met alles over zeegroente bij elkaar: inspiratie, informatie en recepten. Daarnaast lanceert Sea Green twee duurzame wakameburgers, met tonijn of zalm. Vanaf nu te vinden in het koelschap.

5. De waarheid

Zeven jaar geleden is de rijke zakenman Philipp Petersen tijdens een reis naar Zuid-Amerika spoorloos verdwenen. Sindsdien leeft zijn vrouw Sarah alleen met hun zoontje, en heeft ze langzaam haar leven weer opgepakt. Maar dan ontvangt ze een schokkend bericht: Philipp leeft nog en was het slachtoffer van een ontvoering. De media duiken op de zaak, en in alle drukte en chaos probeert Sarah grip te krijgen op deze nieuwe realiteit. Wat zal er gebeuren? Hebben Philipp en zij nog een toekomst samen? Bestel het boek hier.