VIVA’s Vijf: met deze musthaves ben je helemaal klaar voor het najaar

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x musthaves waarmee je helemaal ready bent voor het najaar.

Vagabond schoenen

Vagabond Shoemakers introduceert de Indicator Re-born. Extra leuk: ze zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Het ontwerp is futuristisch met een mooi bovenwerk gecombineerd met de ruwe look van rubberen zool. De Indicator Re-born komt in twee stijlen; een boot en een sneaker. Perfect voor het najaar. Ze worden exclusief verkocht op Vagabond.com. Die wil je hebben!

HUAWEI FreeBuds 3i

Huawei kondigt de HUAWEI FreeBuds 3i aan: een premium audio-ervaring met naadloze connectiviteit tegen een zeer betaalbare prijs. Met de HUAWEI FreeBuds 3i geniet je ononderbroken dankzij ruisonderdrukking enactieve noise cancellation technologie. Perfect dus voor het thuiswerken! Want hoewel we gehoopt hadden om 1 september weer naar kantoor te kunnen, laat dat nog even op zich wachten. Ze zijn te koop bij onder andere MediaMarkt, Coolblue en Bol.com, in de klassieke kleuren Carbon Black en Ceramic White.

Speaker JBL

De compacte JBL Bluetooth speaker, komt met een milieuvriendelijke twist. De JBL Flip 5 Eco is gemaakt van 90% gerecycled plastic en de verpakking is volledig biologisch afbreekbaar. De speaker, verkrijgbaar in de nieuwe limited-edition kleuren ‘Forest’ green en ‘Ocean blue’, geven de luidspreker een eco-vriendelijke uitstraling. Met deze speaker bouw je je eigen feestje, want met een accuduur van 12 uur, kun je de hele nacht door. Niet te luid natuurlijk, we moeten ook aan de buren denken. Nu verkrijgbaar via www.jbl.nl.

Invisibobble’s haarband

Accessoires maken je outfit af, maar niet alles zit even lekker. Invisibobble weet dit als geen ander en speelt hierop in met de introductie van ’s werelds meest comfortabele haarband. Het dragen van een haaraccessoire was niet eerder zo fashionable én plezierig. Zeg hallo tegen invisibobble’s Hairhalo en daarmee gedag tegen onnodige hoofdpijn. Want ook met video meetings willen we er wel een beetje leuk uitzien. De invisibobble® Hairhalo is verkrijgbaar bij onder andere Douglas.

ASICS hardloopschoenen

ASICS’s METARACER is de meest geavanceerde duurraceschoen tot nu toe. De lichtgewicht Flytefoam middenzool zorgt voor een demping die extra plezier heeft tijdens het lange afstand hardlopen. Je krijgt veel energie terug bij elke stap en het voelt alsof je vooruit gestuwd wordt. Wie wil dat nou niet? Je vindt de hardloopschoenen op asics.com.

