VIVA’s Vijf: 5x de leukste cadeau’s voor moederdag

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X de leukste moederdagcadeau’s.

Zarkoperfume

Als klein kind keek je al naar je moeder op wanneer ze zich klaarmaakte voor een avondje uit. De manier waarop je moeder parfum op spuit, zo doet alleen een moeder dat. Daarom op het lijstje: Zarkoperfume. Deze parfum wordt beschreven als de warme bries die in de lente opkomt, samen met de geur van donkere bomen en het water aan de kust van Denemarken. Geurnuances van vlierbes, abrikoos en donker hout. Klinkt heerlijk toch?

Pink Molecule 090·09 100ML – Eau de parfum €124,95

Pixi

Welke moeder is niet blij met wat extra gezichtsverzorging? Het zachte gezichtswater van Pixi mag daarom op je lijstje, want dit helpt om de huid te tonifiëren, de pH-waarde in evenwicht te brengen en roodheid weg te werken. Hij werkt balancerend, heeft een kalmerend effect en verfijnt de poriën. Een heerlijk verwen-momentje voor mams.

Best of Tonics Gift set €22,95

Paul & Joe Beaute

Een lippenstift die helemaal is afgestemd op de stijl van wie hem draagt. Hij bestaat in 6 levendige kleuren en biedt de juiste “it”-kleur voor elke look en voor elke gelegenheid.

Lipstick 3,5 €16,95