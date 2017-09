VIVA’s Vijf: van een muzikale roadtrip tot azijndrinken

De mooiste voorstellingen, gekke events, en hebbedingen die je deze week moet checken, volgens de VIVA-redactie.

Voorstelling Alleen als we samen mogen

Oud-Visionista-deelneemster Martine Bakker is binnenkort te zien in het theater! Samen met singer-songwriter Bobbie Wall heeft ze de voorstelling en het gelijknamige boek Alleen als we samen mogen geschreven, naar aanleiding van hun roadtrip van Texas naar Tenessee. Je wordt meegenomen op deze roadtrip door liedjes en verhalen, met als boodschap: alleen ben je niet per se eenzaam en samen kun je ook alleen zijn. De première is op 11 september en dan komt ook het boek uit. De dames spelen de voorstelling vier keer tijdens Fringe Festival in Amsterdam. Daarna gaan ze touren. Koop hier kaarten.

Waffle Bowl Maker

Even geen zin om af te wassen vanavond? Je zou plastic bordjes kunnen kopen, maar wat nou als je gewoon je bord kon opeten? Met de Waffle Bowl Maker maak je vanaf nu je eigen eetbare kommetjes, gemaakt van heerlijke zachte wafels. Na een baktijd van iets meer dan 3 minuten heb je een luchtig goudbruin kuipje dat je kan vullen met ijs, fruit of een hartelijke vulling. Jammie! Bestel ‘m op coolgift.com (€42,95)

Laatste week Martin Scorcese in het EYE

Dit weekend eindigt de tentoonstelling over regisseur Martin Scorcese in filmmusuem EYE in Amsterdam. Wil jij nog alles te weten komen over Scorcese of één van zijn wereldberoemde films zien? Boek dan snel. Zo kun je zaterdag nog The Wolf of Wall Street zien in de openluchtbioscoop van het museum. Kijk hier voor kaarten.

Bucket List Book

Waar droom jij van? Heb je dingen in gedachten die je echt nog een keer wilt doen? Als je ze opschrijft worden ze ‘echter’ en kun je ze beter waarmaken. Dat is het doel van dit boek, waar je in kunt schrijven en foto’s in kunt plakken. Én je wordt ook nog eens gemotiveerd door inspirerende quotes. Bestel het boek hier.

Azijn-bar in Amsterdam

Je hebt vast wel eens gehoord over alle dingen die je met azijn kunt doen. Je kunt er mee koken, schoonmaken, én gek genoeg, je kunt het drinken. In Amsterdam opent binnenkort een heuse Vinegar Bar, waar je zowel azijn als shotje of in een cocktail kunt drinken. De bedenkers willen je zo laten ervaren dat azijndrinken enorm goed is voor je gezondheid. Ben jij niet vies van drankjes met een zure nasmaak? Ga dan naar de opening op 13 september. Kijk op de Facebook-pagina voor meer informatie.