VIVA’s Vijf: van het nieuwe AH Sla-assortiment tot een onvergetelijk festivalseizoen

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. AH Sla-assortiment

Albert Heijn vult dagelijks 5 miljoen borden en wil daarbij klanten inspireren om lekkere, gezonde keuzes te maken door steeds weer vernieuwende versproducten te introduceren. Een mooi voorbeeld hiervan is de AH verse pureersoep die dit jaar zelfs de Jaarprijs Goede Voeding won. Daarom komen daar vanaf 7 mei nieuwe smaken bij: broccoli-spinazie, zoete aardappel- koriander en rode biet- appel. Klik hier voor meer info.

2. Tally-Hallen

Op zondag 8 juli organiseert Tally-Ho een nieuw evenement: Tally-Hallen. Medewerkers van Tally-Ho organiseren een vintage markt en verkopen daar hun favoriete items. De oude fabriekshal HAL25 in Alkmaar hangt op die zondag vol met tweedehands, soms niet tot nauwelijks gedragen, merkkleding. Naast een gezellig dagje uit voor het hele gezin, wil Tally-Ho met dit evenement ook laten zien hoe kwaliteitskleding een tweede kans kan krijgen. Klik hier voor meer info.

3. Acqua di Parma breidt Blu Mediterraneo collectie uit

Acqua di Parma breidt de Blu Mediterraneo-collectie verder uit met een bodylotion, handcrème en lippenbalsem, onmisbare accessoires voor een ritueel van zinnelijke mediterrane charme geïnspireerd door deze geuren: Arancia di Capri, Bergamotto di Calabria, Fico di Amal, Mirto di Panarea en de nieuwste creatie Chinotto di Liguria. Drie verschillende formules waarvoor de Blu Mediterraneo-geuren werden verwerkt in innovatieve en zintuiglijke texturen. Elk van hen vertegenwoordigt een moment van het toppunt van welzijn, een manier om de heldere frisheid van de Italiaanse Middellandse Zee de hele dag te ervaren. Klik hier voor meer info.

4. BJÖRN BORG presenteert samenwerking met bekende Japanse kunstenaar – Shinpei Naito

Collab time! Het Zweeds sport fashion brand Björn Borg is on a roll. Hun laatste wapenfeit is een samenwerking met de populaire Japanse kunstenaar Shinpei Naito. Samen hebben zij een reeks nieuwe items ontworpen met opvallende motieven en kleurrijke bloemenprints. Shinpei Naito is niet alleen in de Japanse, maar ook in de internationale altwereld een grootheid. Zijn futuristische designs zijn vooral herkenbaar aan hun gewaagde bloemenprints en opvallende kleuren. De Björn Borg x NAITO collectie verschijnt in een dames-en herenlijn en bestaat uit sportkleding, ondergoed en swimwear. Klik hier voor meer info.

5. Een onvergetelijk festivalseizoen

Voor een feestje op het strand of als pre-party voor een festival; zet de danspasjes in met de Sony EXTRA BASS Bluetooth speakers. De SRS-XB21, SRS-XB31 en SRS-XB41 zijn ideaal voor liefhebbers van elektronische muziek. Deze draadloze speakers hebben een lange batterijduur, kunnen tegen een stootje, bieden DJ-functies en produceren een krachtig geluid. Dankzij LIVE SOUND ontstaat een natuurgetrouw geluid, waardoor je het gevoel krijgt dat je op het festival aanwezig bent.