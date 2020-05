Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5x handige en stijlvolle collecties.

Stijlvolle mondkapjes

Op de momenten dat je tegenwoordig wel even je neus naar buiten steekt, wil je natuurlijk wel een beetje goed voor de dag komen. Dat lukt gegarandeerd met de mondkapjes van ABOUT YOU. Met de lancering van de nieuwe categorie ‘stoffen mondkapjes’, biedt de online moderetailer het grootste en meest gevarieerde assortiment niet-medische mondkapjes in Europa aan!

Echt Hema

Hema lanceert een nieuwe sportcollectie die gedeeltelijk uit gerecyclede materialen bestaat. Sportleggings, bikershorts, drinkflessen, sport bh’s… Ze hebben alles om jouw sportoutfit compleet te maken. De kledingstukken zijn stuk voor stuk flexibel, zodat je vrij kunt bewegen: Super comfortabel!

Stay-at-home style

Nu veel mensen nog thuiswerken heeft Monki een nieuwe loungewear gelanceerd. Naast het comfortable materiaal en fitting, ogen de setjes ook mooi en verzorgd. Denk aan wijd uitlopende broekspijpen gecombineerd met een tanktop, t-shirt of singlet en zachte t-shirt jurken in verschillende lengtes. De items zullen beschikbaar zijn in neutrale tinten zoals zwart, grijs en beige maar ook in uitgesproken kleuren zoals terracotta en lila.

Ook de kinderen

Laten we de kleintjes niet vergeten! Oh Little Deer heeft een nieuwe Spring/Summer 2020 collectie gelanceerd. De collectie bestaat voornamelijk uit accessoires. Bijvoorbeeld voor in het haar, maar ook voor in een kamer. Maak elke outfit of kamertje helemaal af!

Summer essentials

Er staat een hete zomer voor de deur. Naast liters zonnebrand is het ook belangrijk om dus een leuke bikini of badpak in huis te halen. En laat Hunkemöller nou net de nieuwe swimwear collection by Vivian Hoorn uitgebracht hebben. Benieuwd? Bekijk dan de nieuwe YouTube video met alle items van de nieuwe Vivian Hoorn collectie!