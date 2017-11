VIVA’s Vijf: van de nieuwe pop-up wine bar tot Georgie’s Wintergarten

De nieuwste producten, de leukste shops en bars en hebbedingen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. De hoop voorbij

In dit boek vertellen 27 mensen hun verhaal over hoe het is om ongewenst kinderloos te zijn. Over hun kinderwens, traject, worstelingen, wanhoop, hoop en over de fase daarna. Want hoe is het nou écht om geen kinderen te kunnen krijgen?

2. Nu open: Pays d’Oc pop-up wine bar in Odeon Amsterdam

Vanaf 1 november is de Pays d’Oc pop-up wine bar officieel geopend! Voor 12 dagen is de eerste verdieping van het historische pand Odeon omgetoverd tot een toegankelijke, gezellige wijnbaar waar wijnliefhebbers zich kunnen verlekkeren aan de diversiteit die Pays d’Oc IGP te bieden heeft. Dagelijks geopend van 16:00 tot 23:00. We say: Santé!

3. Georgie’s Wintergarten

Op 18 november van 12:00 tot 23:00 vindt Georgie’s Wintergarten op festivalterrein Westerweide aan de Wethouder van Essenweg in Amsterdam Nieuw-West plaats. De line-up wordt bewust geheim gehouden, al zal het festival in het teken staan van kunst, muziek, theater en performances. In verwarmde tenten worden hot tubs opgesteld en wisselen house-, techno-, en jazz- en andere live muziek elkaar af. Daarnaast sloten verschillende speciaalbierlabels, food trucks, lichtkunstenaars en theatergroepen zich aan bij Georgie’s Parade van de Kunsten. Meer info op georgies.nl.

4. X BANK lanceert online shop

Op Donderdag 12 Oktober lanceerde conceptstore X BANK haar online shop. Deze webshop bevat een exclusieve selectie van de producten uit de 700m2 winkel gelegen aan de Spuistraat in Amsterdam. X BANK, waar enkel Nederlandse mode, kunst en design wordt verkocht, lanceert de shop met een exclusieve samenwerking met David Laport, ook vind je er een limited edition Daily Paper x X BANK swimwear collectie. Klinkt leuk, toch?

5. Sugar Helsinki

Vanaf 6 november opent succesvol Fins communicatiebureau Sugar haar eerste eigen pop­up store voor de Nederlandse markt. De shop biedt een divers arrangement; van fashion tot skincare, interieur en kinder kleding. De Scandinavische souplesse toont dat je voor een duurzame levensstijl niet hoeft in te leveren op esthetiek of kwaliteit.

