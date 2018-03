VIVA’s Vijf: van de paascollectie van Lush tot de perfecte nachtgel-crème

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Pasen met Lush

Een paar oude favorieten zien we ook dit jaar weer terug, maar er zijn ook een hoop nieuwe verrassingen. Vooral de ‘Free Rangers bath bomb’ is bijna te mooi om te gebruiken. De paascollectie ligt vanaf 23 februari in de winkel en via de site kun je zien welke producten er precies verkrijgbaar zijn in ons koude kikkerlandje.

2. Sound Sleep Cocoon

Deze nachtgel-crème optimaliseert het nachtelijk herstel van de huid dankzij actieve ingrediënten die in synergie werken met het biologische ritme van de huid. De formule hydrateert, verheldert en zorgt voor een stralende huid. Sound Sleep Cocoon is verkrijgbaar vanaf 19 maart voor € 99,90 (50 ml) en is geschikt voor alle huidcondities. Je kunt hem hier bestellen.

3. Paaseieren zoeken wordt nu nog leuker met Eggspressions

Nederlanders zijn echte liefhebbers van paaseieren: maar liefst 86% houdt ervan. Libeert introduceert een innovatieve variant op deze eeuwenoude paastraditie, namelijk de Eggspressions Egg. Vier varianten melkchocolade eieren mét emotie zijn vanaf nu bij Albert Heijn te koop. Geef jij een hartje, een smiley of één van de andere varianten cadeau?

4. De nieuwe, innovatieve UV-gezichtsverzorgingslijn voor dagelijks gebruik

Zeg vaarwel tegen vette en dikke zonnecrèmes voor je gezicht. Deze zomer geniet je onbezorgd van de zon, met de nieuwe NIVEA SUN UV-gezichtsverzoringslijn. De lijn bestaat uit drie zonbeschermingsproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor de verschillende behoeften van de gezichtshuid: NIVEA SUN UV Face Shine Control voor de vette huid, NIVEA SUN UV Face Anti-Age & Anti-Pigmentvlekken voor het voorkomen van vroegtijdige huidveroudering en NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse voor extra hydratatie.

5. Brunchen en borrelen tijdens de pasen

Op 1e paasdag kun je bij de Kanarie Club en de Foodhallen brunchen en borrelen tot je erbij neervalt. Well, who wouldn’t love that? Voor het Paasfestijn heeft Kanarie Club een eggcellent brunch menu opgesteld, waarbij de klassiekers als Eggs Benedicts en Shakshuka niet ontbreken. Voor je het weet is het beer -of G&T- o’clock. En daarvoor hoef je gelukkig maar een aantal stappen te zetten. In de Foodhallen zet de DJ vanaf 17:00 uur de borrel in. Klik hier voor meer info.

Wil je niets meer missen van VIVA? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!