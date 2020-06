VIVA’s Vijf: 5x plekken voor op je zomer 2020 bucketlist

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X plekken voor op je zomer 2020 bucketlist.

HEMtuin terrastival

Eind juni opent het grootste Nederlandse coronaproof-terras: Hemtuin! In dit grotendeels overdekte paradijs geniet je de hele zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondag van dinnershows, muziek, comedy, (licht)kunst, eten, drinken, theater en meer. Check voor meer informatie hemtuin.nl.

Aardbeien Drive-in

Misschien heb je het op internet al voorbij zien komen. Aardbeien Drive-in J&B is namelijk een groot succes! Smoothies, wafels, aardbeien (gedipt in chocola), you name it! De lekkerste verse aardbei-lekkernijen zijn hier te vinden. Foto’s, acties en meer informatie kun je vinden op hun facebookpagina.

Online concert

Helaas kun je niet naar een concert deze zomer, maar je kunt wel het concert naar jou toe brengen! Gezien de omstandigheden dit jaar, is dit iets wat je meegemaakt moet hebben toch? Al is het maar voor de experience. Muziek luisteren met je vrienden is altijd leuk én je steunt de artiesten. 11 juli is er bijvoorbeeld een online-concert van De Jeugd Van Tegenwoordig! Kijk op mojo.nl om te zien welke online-concerten er allemaal nog meer op de planning staan.

Camping Tijdloos

ED&T (oprichters van festivals als Mysteryland, Welcome to the Future en Defqon.1) tovert deze zomer het Ermerstrand om tot een wonderlijke camping genaamd ‘Tijdloos’. Op deze plek kan je een vakantie in eigen land ervaren vol kunst-, body & mind- en outdoor activiteiten op 1,5 meter afstand. Tijdloos is bedacht als alternatief om mensen toch met elkaar in verbintenis te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van toffe decorstukken en lichtinstallaties, zodat je op een veilige manier toch nog dat intieme festivalgevoel mee krijgt deze zomer.

Natuur

Nederland zit vol met prachtige plekken die gratis te bezoeken zijn! Het park, bos of strand in jouw omgeving ken je onderhand wel, maar hoe zit het met dat park of strand een paar steden verder op? Dit soort plekken zijn online te vinden, maar je kunt ook zelf op zoek. Maak er een uitje van – een roadtrip bijvoorbeeld – en ontdek deze zomer mooie nieuwe natuurplekken in Nederland!

