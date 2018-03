VIVA’s Vijf: van dé perfecte face mist tot het Eurovision Song contest bordspel

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. Fit & Fabulous

Fit & Fabulous is hét no-nonsense handboek voor iedere vrouw die het maximale uit haar leven wil halen. In shape zijn betekent veel meer dan alleen het trainen van je lichaam! Fit zijn begint bij een gezonde mindset: eerst je motivatie op orde, dan pas de rest. Klik hier om het boek te bestellen.

2. Charlotte Tilbury introduceert hollywood flawless filter

Charlotte verklapt met de Hollywood Flawless Filter haar geheim om de perfecte glow te krijgen die alle supersterren ook hebben. Dit innovatieve product brengt een filter op je huid aan, waardoor je huid gezonder en perfecter lijkt. Met dit baanbrekende product heb je nooit meer een Instagram of Snapchat filter nodig! Bestel het product hier.

3. Het Ground Festival

Op zaterdag 17 maart a.s. vindt in Den Haag het GROUND festival plaats. Een interdisciplinair festival, waarin de combinatie tussen kunst & engagement centraal. Kunstenaars, muzikanten en denkers uit binnen –en buitenland bezetten de podia op verschillende locaties in de stad. Klik hier voor meer info.

4. Sara Rosalie Face Mist

De Face Mist van Sara Rosalie voelt als een strandwandeling in een flesje, echt waar. Deze komkommerfrisse face mist met puur zeezout geeft je huid een flinke boost, maar zorgt dankzij skin foods panthenol en cactus elixer ook voor hydratatie en bescherming. Ook te gebruiken om je makeup te fixen. Klik hier voor meer info.

5. Het Eurovision Song Contest bordspel

In het kennisspel beantwoord je vragen over de muzikale wedstrijd om kaarten te verzamelen waarmee je je eigen optreden samenstelt. Verzamel kaarten in de categorieën kleding, nummer, podium en instrumenten en zorg dat deze perfect op elkaar afgestemd zijn als je het podium betreedt. Sleep die felbegeerde 12 punten binnen en word de winnaar van het Eurovison Song Contest bordspel.

