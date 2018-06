VIVA’s Vijf: van de shoppingnight in Den Haag tot het OEROL festival (+ winactie!)

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

1. CÎME

CÎME is een jong Belgisch merk, opgericht door twee jonge advocates die besloten hun carrière in een internationaal advocatenkantoor in te ruilen voor hun grote droom: een eigen skincare merk. ‘Met CÎME willen wij aantonen dat ethisch en duurzaam ondernemen rendabel kan zijn.’ De CÎME producten zijn vegan, niet getest op dieren, biologisch en bevatten geen afgeleiden van petroleum, synthetische parfums, parabenen of phenoxyethanol. Verkrijgbaar bij de CÎME webshop.

2. ShoppingNight ‘Fête de la Mer’ kleurt Haagse binnenstad 29 juni blauw, wit en rood

ShoppingNight in de bruisende Haagse binnenstad is het grootste winkelevenement van Nederland. De twaalfde editie, vrijdag 29 juni, staat geheel in het teken van Feest aan Zee en heeft daarom als thema Fête de la Mer. Een heerlijk avondje uit vol acties en entertainment, van Paris plage tot petit four. Klik hier voor meer info.

3. Vaderdagactie van Bladcadeau

Speciaal voor de leukste, trouwste en stoerste schoon-, bonus-, groot- en ‘gewone’ vaders heeft Bladcadeau een stoere verpakking mét extra mini-abonnement op Autoweek, AutoWeek Classics of GTO. Het leukste cadeau voor alle vaders! Bestel hem hier. Speciale vaderdagactie: Bij aankoop van een Bladcadeau van €15 of meer een mini-abonnement AutoWeek cadeau. Keuze uit 3x AutoWeek, 2x AutoWeek Classics of 2x GTO (dit mini-abonnement stopt automatisch).

4. Bikini-ready met met de nieuwste introductie van Venus

Venus, ’s werelds nummer 1 ontharingsmerk voor vrouwen, breidt haar collectie uit met een nieuw product: Venus Bikini Precision. Deze handzame bikinitrimmer met de technologie van Braun maakt nauwkeurige en comfortabele styling van je bikinilijn mogelijk, waar en wanneer het jou uitkomt. Ga jij voor geschoren, getrimd of gestyled? Wat je voorkeur ook heeft, de Venus Bikini Precisionzorgt voor een zachte, aangename ervaring en een 100% mooie huid. De nieuwe Venus Bikini Precision is verkrijgbaar bij ETOS, Kruidvat, Trekpleister, Albert Heijn, Wehkamp en Bol.com.

5. Oroel winactie

VIVA mag 2×2 festivalbandjes (vrijkaarten) weggeven voor het bekende festival OEROL. OEROL is van 15-24 juni op Terschelling en ook dit jaar is een geweldige line-up zoals optredens van Tim Knol, Sabrina Starke, Janne Schra, Maaike Ouboter, Yentl en de Boer en nog veel meer acts op het gebied van theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek. Ook voor kinderen is Oerol leuk!