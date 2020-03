VIVA’s Vijf: 5 producten om je thuis niet te vervelen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5 producten om je thuis niet te vervelen

Keukenmixer van KitchenAid

In een tijd als deze kunnen we wel wat kleur in de keuken gebruiken, KitchenAid heeft daarom een keukenmixer gelanceert in de kleur: Kyoto Glow. Het merk voor kampioenen in de keuken, wil met deze kleur iedereen inspireren de keuken in te gaan.

CineMember

Ga lekker films kijken op CineMember, het platform bestaat inmiddels twee jaar en het aanbod is in deze periode gegroeid naar zo’n 700 prijswinnende kwaliteitsfilms die voor €9,99 per maand onbeperkt te kijken zijn.

De Dyson Coralle stijltang

Geef je haar een make-over met de nieuwe Dyson Coralle stijltang, het is de eerste stijltang met flexibel platen in plaats van extreem hitte, hierdoor is er minder haarbeschadiging en voelt je haar gladder aan. Je kunt de stijltang zelfs eens snoerloos kan gebruiken.

Tekenles van een Donald Duck tekenaar

Ga lekker creatieve aan de slag en doe mee met de tekenlessen van een echte Donald Duck tekenaar! Ze leggen je stap voor stap hoe jij Donald en zijn vrienden zelf kunt tekenen! Pak je potloden, gum en papier en ga aan de slag! Iedere doordeweekse dag om 16:00 uur staat er weer een nieuwe tekenles voor je klaar, op Facebook én natuurlijk op DonaldDuck.nl.

Scrol op Instagram met je vrienden

Instagram heeft een nieuwe functie waarmee vrienden samen in een videogesprek naar berichten kunnen kijken. De functie heeft Co-watching vrienden kunnen hiermee berichten bekijken die iemand heeft opgeslagen of geliked heeft.

