VIVA’s Vijf: van feesten tot mediteren, 5x leuke evenementen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x leukste evenementen.

Tomorrowland

Tomorrowland is het grootschalige Belgisch outdoor dance-evenement in De Schorre in Boom. Dit jaar onder andere met Bebe Rexha, Julian Jordan, The Chainsmokers, Sam Feldt en Afrojack. Meer info? Die vind je hier.

Concertreeks City of Sounds

Dit jaar start Friendly Fire met de eerste editie van City Sounds: een reeks van drie openluchtconcerten op 3, 4 en 6 augustus op de unieke NDSM-werf in Amsterdam. Jessie J trapt de reeks af, gevolgd door James Bay en Thirty Seconds To Mars. Het muzikale programma wordt gecombineerd foodtrucks. Klik hier voor meer informatie.

Pride Park

Het is inmiddels een traditie geworden, de aftrap van Pride in het Vondelpark! Op 27 juli vieren vrijheid en waar kan dit beter dan in het Vondelpark? Volop activiteiten zoals de Rainbow Market, sport en spel door Pride & Sports, het Youth Pride NL veld en nog veel meer.

Workshop Hyatt

Het Hyatt Sunday lanceert een sessie met onder andere yoga, terrarium workshop en inspirerende TedXAmsterdam talks. Op zondag 14 juli is de kick off en werken ze samen met La vie de Roos a Paris. Roos is bekend van internationale yoga retreats en zorgt deze zondag voor het perfecte begin van de dag. Tickets zijn inclusief yoga, mindful tea break, meditatie, smoothies, veganistische power snacks en een goodiebag. Iets voor jou? Boeken maar!

Solar Weekend

Een heel weekend vol goede tunes, creativiteit en gezelligheid: wie heeft er geen zin in? Naast vrolijke deuntjes, meezingers en donkere technobeats, kun je tijdens het Solar Weekend ook opblaasbeesten, waterpistolengevechten en modderwortelen verwachten. Tijd om even af te koelen? Neem dan een verkoelende duik in de Maasplassen!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.