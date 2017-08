VIVA’s Vijf: van tijdreizen tot babynamen

De gezelligste festivals, uitjes, apps en producten die je deze week moet checken, volgens de VIVA-redactie.

Proefpark Festival

25 augustus begint het driedaagse festival Proefpark in Haarlem. Dit jaar wordt het vierjarig jubileum gevierd, daarom is het festival deze keer nóg uitgebreider. Je vind er vooral foodtrucks, met 72 soorten streetfood, van ganzenbitterbal tot mosselen. Maar je kunt ook genieten van singer-songwriters, deejays, proeverijen en op zaterdag en zondag kun je verschillende theatervoorstellingen bezoeken. Meer informatie vind je op de website en op de Facebook-pagina.

Handig: wijnglas voor op de fles

Soms kost een glas wijn inschenken gewoon te veel moeite. Met dit glas kun je op een classy manier die fles wijn eigen maken. Je schroeft het glas gewoon op de fles en drinken maar. Een leuk cadeau voor die vriendin die soms iets te veel drinkt op feestjes, of je houdt ‘m gewoon lekker zelf. Bestel het glas op bol.com

Agenda’s van Ardium

Zin in een zomers gevoel op het werk? Ga dan voor deze agenda’s van Ardium. Met de vrolijke prints voelt het alweer alsof het dertig graden is, ook al is het misschien buiten winterweer. Je kunt kiezen uit Tropical, Pink Cherry Blossom, Raspberry en Adonis. Bestel ze hier voor €13.10.

Rijden in een oldtimer

Tijdreizen bestaat helaas (nog) niet. Maar je kunt je wel voelen alsof je vijftig jaar terug gaat als je ervoor kiest om een ritje te maken in één van de oldtimers van Klassiek Rijden. Hier kun je namelijk een oude Volvo, Jaguar, Daf of Mini huren voor een stoere tocht door Nederland. Je kiest een van de drie routes en of je zelf wilt rijden, of om het plaatje helemaal compleet te maken, of je een chauffeur inhuurt.

Babynaam app

Is er een kleine op komst of dromen jullie samen over een mini-me? Dan is het leuk om alvast na te denken over een naam. Maar wat als je er niet uitkomt? Jij wil een hippe naam zoals Aiden, hij houdt vast aan de familienaam Geertruida. De app BabyNames biedt uitkomst. Jullie kiezen allebei namen die je leuk vindt en die lijstjes worden aan elkaar gekoppeld. Daarna volgt een soort Tinder voor babynamen, jullie swipen eigenlijk door elkaars lijst tot er uiteindelijk een lijst overblijft met namen die jullie allebei leuk vinden. Verslavend, zelfs als er geen baby op komst is! (via leukedingendoen.nl)