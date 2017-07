VIVA’s Vijf: van vegetarisch eten tot festivals

De lekkerste vegetarische vleesvervangers, festivals en boeken die je deze week moet checken, volgens de VIVA-redactie.

Garden Gourmet

Wil je wat meer vegetarisch eten doordeweeks, maar weet je niet zo goed hoe je dat stukje vlees moet vervangen? Garden Gourmet heeft zowat van alles een vega optie: van hamburger tot schnitzel en van kebab tot biet spinazie falafel. Zo is flexitariër zijn helemaal niet moeilijk!

Corkcicle

Kom deze zomer “cool” door met de Waterman collectie van Corkcicle. Deze gloednieuwe collectie bestaat uit zes kleuren met een duurzame poedercoating en is speciaal ontworpen voor de buitenmens. Deze hippe thermosfles zorgt ervoor dat je dranken tot maximaal 12 uur lang warm blijven en tot wel 25 uur lang koud. Zo kun je overal, de gehele dag, genieten van je koude of warme drank. Ideaal voor tijdens een hike in de natuur, voor in het park of op het strand!

Hier te koop voor €29.99

Amsterdam Art Weekend

Gek op contemporary art? Zet dan de volgende data maar alvast in je agenda. Van 23 tot 26 November wordt namelijk de 6de editie van het Amsterdam Art Weekend gehouden. In dit weekend zijn er meer dan 100 evenementen en over de 50 deelnemende plekken zoals gallerijen, museums en ook woonplekken van artiesten.

Meer informatie op de website

Het paradijs

Zin in een lekker boek voor op het strand? Suzanne Vermeer weet spannende verhalen te schrijven die heerlijk weg te lezen zijn onder het genot van een cocktail. Haar nieuwste boek ‘Het paradijs’ gaat over een moeder die afreist naar een Grieks eiland om op zoek te gaan naar haar verdwenen zoon. Dat belooft weer veel goeds!

Het boek is te koop voor €15

Solar Weekend Festival

Nog geen festival op de planning staan? Scoor dan snel kaartjes voor Solar. Van 3 t/m 6 augustus is het namelijk vier dagen feest aan de Maasplassen in Roermond. Je hoeft niet bang te zijn dat je je verveelt op dit festival. Naast de verschillende artiesten is er ook ruimte voor theater, kunst en spelletjes.

