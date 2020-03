VIVA’s Vijf: 5 evenementen voor de ‘Nationale Week Zonder Vlees’

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5 evenementen voor de ‘Nationale Week Zonder Vlees’.

’t Zusje

Alle 27 restaurants van de Zusjes doen mee aan de Nationale Week Zonder Vlees. ’t Zusje M wilt met de speciale menukaart haar gasten verrassen met de lekkerste gerechtjes zónder vlees of vis. ‘Avondvullend bourgondisch genieten’ wordt tijdens deze speciale week ‘Avondvullend groen genieten.’ Bekijk hier hun website.

KFC

Het Kentucky Fried Chicken restaurant aan het Binnenwegplein in Rotterdam verruilt van 9 t/m 15 maart, tijdens de Nationale Week Zonder Vlees, een week lang alle kip op het menu voor vegetarische opties. Dit wereldwijde historische moment voor KFC is het startschot van de landelijke introductie van de Chickenless Chicken Burger.

Pulled oats

Pulled Oats van Gold&Green, het betere alternatief voor vlees, is gekozen als Product van het Jaar 2020 in de categorie vleesvervangers. Pulled Oats is door de combinatie van haver, tuinbonen en erwten, aangevuld met een snufje zout en beetje olie, een hele pure plantaardige eiwitbron met maar liefst 30 gram eiwit per 100 gram. Je kunr Pulled Oats halenin de Albert Heijn, en vanaf deze week ook bij de Plus.

Week Zonder Vlees pop-up restaurant,

Van 9 t/m 15 maart zal de oude buskruitfabriek “De Krijgsman” in Muiden omgetoverd worden tot het Week Zonder Vlees pop-up restaurant, powered by Peter Lute. De hele week zal hier door Peter Lute en zijn team een vegetarisch 3-gangen en 5-gangen menu geserveerd worden om zo iedere gast te laten proeven hoe lekker vegetarisch eten kan zijn.

#zokanhetook

In februari is de film #zokanhetook, een korte film onder regie van Sanne Vogel in première gegaan. De film laat zien dat iedereen makkelijk en lekker plantaardiger kan eten en drinken: van studenten tot jonge kinderen en van liefhebber van de wereldkeuken tot de ondernemende wereldverbeteraar. #zokanhetook stimuleert Nederlanders om plantaardiger te consumeren. De #zokanhetook film is te zien op zokanhetook.nu en YouTube.