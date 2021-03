De Vlaamse ‘de Mol’ is terug: waarom je dit seizoen níet wil missen

Na lang wachten mag je eíndelijk meedoen aan de Vlaamse de Mol. Maar dan blijkt je plek in het spel nog helemaal niet zeker te zijn. En dat je nog nét voor de start kunt afvallen. Het klinkt onwerkelijk, maar het gebeurde in de start van dit seizoen.

Voor alle Molloten is het programma de Verraders een leuk zoethoudertje, maar de Vlaamse de Mol is natuurlijk eigenlijk dé klassieker die je wil zien.

Vlaamse de Mol

En dat bewijzen de Vlamingen maar weer in een te spannende aftrap van dit nieuwe seizoen. We beginnen in België, in de stromende regen in een maïsveld. De tien kandidaten geven elkaar een elleboog en vertellen in de promotiefilmpjes hóe graag ze willen meedoen aan de show. Maar dan… de plottwist die wij in ons kikkerlandje nog nooit hebben gezien.

Helaas pindakaas

De deelnemers zijn namelijk nog niet zeker van hun plaats. Ze zullen hun startbewijs met man en macht (letterlijk) moeten verdedigen om door te kunnen naar de volgende ronde. Anders neemt een van de aanvallers hun plek in. Ja, we weten hoe Ron ook iets soortgelijks meemaakte, maar zoveel sensatie hebben we in onze eigen variant al lang niet meer gezien.

Kijken dus

Kortom: ga de Vlaamse de Mol kijken. Hoe? Nou, door simpelweg een account aan te maken op het platform GoPlay. Elke zondagavond staat er een nieuwe aflevering online en als je geen spoilers wil: vermijd Twitter dan ook even. Want het programma is populair en je wil natuurlijk niet al weten wie er naar huis moest.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Still