Spannend: De Vlaamse ‘WIDM’ start zonder Mol

Een seizoen van Wie is de Mol? zonder een Mol? Het lijkt bijna ondenkbaar. Toch gaan onze zuiderburen dit jaar van start zonder saboteur in het spel. En laten we dat hier nu ook al een keer gehad hebben.

In een spannend filmpje laat presentator Gilles De Coster ons al heel wat veelbelovende beelden zien van het nieuwe seizoen De Mol. Overal in België waren al borden met de tekst ‘Je weet niets’ te vinden, maar zélfs de Mol blijkt nog niks te weten. ‘Voor het eerst in de geschiedenis begint het avontuur zonder mol.’ Spannend!

Ook geen Mol

Dat concept is niet hélémaal nieuw. We waren het misschien al bijna vergeten, maar in 2009 was er hier in Nederland ook geen Mol aan het begin van het seizoen. Bij de aankomst van de kandidaten, kon iedereen aangeven of hij of zij de saboteur wilde zijn. Wilden ze dat doen? Dan moesten ze een sollicitatiegesprek ondergaan met vier oud-mollen: Dennis Weening, Yvon Jaspers, Inge Ipenburg en Milouska Meulens. Meteen een hele goede test, want er ging 500 euro uit de pot voor elke kandidaat die wel de Mol wilde zijn. De uiteindelijke Mol? Jon van Eerd.

Nieuw seizoen

Hoe het in het nieuwe Vlaamse seizoen precies in zijn werk gaat, is niet duidelijk. Mogen de kandidaten ook zelf kiezen? Of kijken de programmamakers eerst wie over stalen zenuwen beschikt én ook nog eens een geweldig poker face heeft? We zullen het zien. De Mol gaat op zondag 10 maart om 20:00 uur van start op VIER. In Nederland is het terug te kijken via de website van de zender.

Bron: Newsmonkey | Beeld: VIER (De Mol)