Molloten opgelet: waarom de Vlaamse ‘De Mol’ onze nieuwe favoriet is

Zit je al een paar weken met ontwenningsverschijnselen voor de buis na het einde van Wie is de Mol? Dan loop je toch echt iets mis. De Vlaamse De Mol is alweer tijdje bezig en naar onze mening beter dan ooit.

We schreven er al eerder over, maar deze variant is nóg bedrieglijker. De eerste paar afleveringen bewijzen maar weer dat onze zuiderburen wel weten hoe je spanning opbouwt. Waar het dit afgelopen seizoen bij ons misschien een beetje tam was, gaan de Belgen er meteen volle gas in.

Geen saboteur

Zoals al eerder gezegd, begon het seizoen zonder Mol. Nu is dat niet per se nieuw, maar heb jij ooit gezien dat deze saboteur een briefing kreeg waar de andere kandidaten gewoon bijstonden? Juist. Probeer dan maar eens een pokerface te houden. Of wat dacht je vsn slapen met een slang of lekkere harige spin? We zien onze BN’ers dat nog niet doen.

Expeditie meets de Mol

Dit seizoen speelt zich af in Vietnam en de kandidaten krijgen dan ook aardig wat fysieke proeven voor hun kiezen. Je denkt bijna dat je naar Expeditie Robinson zit te kijken, maar het is toch echt De Mol. Extra leuk dus, want zo komen twee van je favoriete programma’s tóch nog een beetje samen.

Kandidaten

Daarnaast zijn de kandidaten onbekende Vlamingen, dus doen ze niet mee voor een extra dosis bekendheid. Sterker nog, ze zijn zelfs gevleid dat ze gevraagd zijn. Dat levert dan ook de leukste beelden op. De deelnemers kennen weinig gêne en het stukje op het strand waarop Joeri luidkeels staat mee te zingen is er dan ook een voor in de boeken. Sowieso gaat deze beste man je favoriet worden. Al overtuigd? De Mol is elke zondag te zien op Vier.be.

Beeld: Vier