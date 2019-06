Waarom je op het vliegveld zo’n grote koopdrang voelt

Binnenkort op vakantie met het vliegtuig? Grote kans dat je op de luchthaven snel nog even wat dingetje in wil slaan. Een tijdschrift, flesje water, oh en doe ook maar nog die zak chips en een nieuwe parfum. Maar hoe komt het toch dat we zo’n grote koopdrang voelen op het vliegveld?

Want hoewel je alleen voor iets kleins even de shops inging, kom je terug met allerlei items die eigenlijk niet op je lijstje stonden. Sterker nog, had je het überhaupt wel nodig? En nee, deze koopdrang ontstaat niet alleen maar door het feit dat je soms nog tax free kan shoppen op vliegvelden.

To the left, to the left

Het heeft alles te maken met de paden op de luchthaven. Deze zijn iets naar links gebogen, waardoor je als je rechtshandig bent automatisch naar rechts kijkt. Dit om in een soort evenwicht te blijven. En waar hebben ze de winkels nu net neergezet? Juist, aan de rechterkant. ‘Er wordt meer verkoop gegenereerd als een pad van rechts naar links buigt met alle koopjes aan de rechterkant. Onbewust lopen mensen dan links en kijken naar al het koopwaar rechts’, is te lezen in een rapport van luchtvaartadviseur InterVISTAS. Weten we dat ook weer.

Bron: Grazia | Beeld: iStock