Voetbalfanaten opgelet: er start (eindelijk) een zoektocht naar vrouwelijke commentatoren en analisten

Waar er in de Belgische, Engelse en Duitse voetbaljournalistiek verschillende vaste vrouwelijke commentatoren en analisten rondlopen, zijn het in Nederland enkel mannen die de dienst uitmaken. Maar daar komt binnenkort hopelijk verandering in.

Voetbalcriticus Hugo Borst en tv-producent Dieuwke Wynia komen met een nieuw tv-programma. Hierin gaan zij op zoek naar vrouwelijke voetbalcommentatoren en -analisten. De winnaar zal mogelijk als voetbalexpert aanschuiven in sportprogramma’s van de NOS. ‘Over twee jaar moet het zo zijn dat we bij de NOS een vrouwelijke analyticus hebben,’ zegt Borst.

Het is niet de eerste keer dat Hugo Borst op zoek gaat naar voetbalcommentatoren. In 2004 zat hij met dat doel in de jury van het BNN-programma Komt Dat Schot! Daar kwam alleen geen vrouwelijk talent uit voort.

Mislukte poging

Of het nieuwe programma zoden aan de dijk zal zetten, moeten we nog maar zien. NPO Radio 1 hield vorig jaar (in aanloop naar het eerste EK vrouwenvoetbal) een contest voor ‘De Beste Vrouwelijke Sportcommentator’, die gewonnen werd door Chantal Derksen (27). Bij een sollicitatie bij Veronica voor de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands dameselftal werd ze echter alsnog afgewezen.

Zou het nieuwe tv-programma er wél in slagen om vrouwen de Nederlandse voetbaljournalistiek in te krijgen? In augustus worden er meer details bekend.

Hugo Borst en ik willen (meer) vrouwelijke voetbalcommentatoren en -analytici op tv. We ontwikkelen een programma. Meer info volgt. #EK2020 #Worldcup2018Russia — Dieuwke Wynia (@DieuwkeWynia) 22 juni 2018

