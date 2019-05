Voetbalvrouw Mikky Kiemeney openhartig over relatie met Frenkie de Jong

Voetbalvrouwen

In Gossip bespreekt Anna roddels over haar gast met haar gast. Een van de roddels is dat verschillende andere voetbalvrouwen moeite hebben met Mikky en haar niet aardig zouden vinden.

‘Afgelopen jaar is natuurlijk een heel bewogen jaar geweest, dat er heel veel aandacht op Frenkie en dan ook op mij komt. En dan merk je weleens een beetje, ja, jaloezie wil je niet meteen zeggen, want dan klinkt het negatief, maar je merkte wel dat er scheve gezichten waren de hele tijd. Je hebt er ook hele lieve meiden tussen zitten, maar je hebt er natuurlijk altijd een paar bij zitten waar je boze blikken van krijgt’, aldus Mikky.

Jaloers

Mikky heeft niet zoveel moeite met de aandacht die haar vriend krijgt, maar is wel wat jaloerser dan Frenkie. Ze vertrouwt haar vriend voor honderd procent, ‘maar die meisjes voor geen één procent.’

Barcelona

De 22-jarige Frenkie won het landskampioenschap én de KNVB-beker met Ajax, haalde de halve finale van de Champions League en heeft inmiddels de overstap gemaakt naar FC Barcelona, waar hij het volgende seizoen speelt. Binnenkort verhuist hij dan ook naar Catalonië met Mikky, die hij van de middelbare school kent en waar hij al vierenhalf jaar mee samen is.

