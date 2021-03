Voice-zangeres Hanin wordt mogelijk uit Nederland gezet

Het leven van de 18-jarige Voice-kandidaat Hanin en haar familie hangt momenteel aan een zijdendraadje. Volgens presentator Martijn Krabbé is de kans groot dat de zangeres het land uit wordt gezet. Het Syrische talent schitterde afgelopen vrijdagavond in de finale met de 21-jarige winnaar Dani van Velthoven.

Tijdens de audities en battles van The Voice of Holland zong Hanin de sterren van de hemel. Ze wilde graag een zangcarrière opbouwen in Nederland, maar de aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Dit vertelden The Voice-presentator Martijn Krabbé en winnaar Dani vrijdag bij Beau. De zangeres woont al meer dan drie jaar in Nederland en verblijft momenteel in een asielcomplex in Ter Apel.

Asielprocedure Hanin

‘Ik dacht dat ik haar nooit meer terug zou zien, en nu stond ze vanavond gewoon in de finale’, vertelde Dani bij Beau. Volgens hem is de situatie ingewikkeld. De familie vluchtte vanuit Syrië eerst naar Venezuela en daarna weer terug naar Syrië. Dit maakt de asielprocedure dus een stuk lastiger. Ze moet nu bewijzen dat ze geen verblijfsvergunning heeft van Venezuela, maar dit is moeilijk, omdat daar nu een burgeroorlog woedt.

Volgens de jonge zanger is er nog wel hoop: ‘Ze heeft een negatief antwoord gekregen, dus ze heeft haar verblijfsvergunning niet gekregen. Maar je kan het meerdere keren aanvragen, dan ga je in hoger beroep’.

Groot talent

Tijdens de audities viel de – destijds 17-jarige Hanin Al Kadamani – al op bij de jury. Met haar vertolking van Let It Be liet blies ze de coaches omver. Daarna vroeg Ali B haar om een Arabisch nummer te zingen, waarna het viertal geëmotioneerd raakte. Rapper Ali B en Waylon pinkten zelfs een traantje weg.

‘Je hebt vluchtelingen uit Syrië hier in Nederland een gezicht gegeven, een stem. Ik hoop zo dat het jullie lukt om hier voor altijd te blijven’, zei presentator Krabbé. Coach Waylon voegde daaraan toe: ‘Jij kunt echt de stem van een generatie worden.’

Finale The Voice

Vrijdagavond was weer een ‘bijzondere’ finale in de geschiedenis van de Voice of Holland. Menig kijker verbaasde zich over de valse noten van coach Jan Smit en zijn pupil Jasper. Ook Ali B kwam er niet vlekkeloos vanaf, want hij vergat midden in een duet zijn tekst. Vooral Twitteraars gingen massaal los over dit ‘enorm slechte’ seizoen van The Voice. Ook al eerder kwam onder andere kandidaat Jasper in op spraak, nadat hij meerdere keren de mist in ging, vanwege zijn zenuwen.

Aan het einde van de avond kreeg de talentvolle Dani van Velthoven genoeg stemmen om zich winnaar van The Voice te mogen noemen, tot grote vreugde bij hem en de jury-leden.

