Volg deze Instagramaccounts voor een dosis interieurinspiratie

Omdat het nu te koud is om buiten te zitten, moeten we het binnen maar gezellig maken. Kaarsjes en wat kussentjes helpen hier natuurlijk bij, maar wij begrijpen heel goed als je helemaal geen inspiratie meer hebt. Daarom heeft StyleToday de leukste interieur Instagramaccounts geselecteerd waar jij je dosis inspiratie vandaan kunt halen! Al is het maar alleen om er uren doorheen te scrollen. No place like home!

#1 Interior Junkie

De Instagram-pagina van Interior Junkie is van Elisa Jacobs en staat vol met jaloersmakende foto’s. Hier moet je dus zeker zijn als je houdt van Scandinavisch design, kleurrijke inrichtingen en inspiratiebeelden van andere interior junkies. Daarnaast heeft Elisa ook nog een blog waar je nog meer inspiratie op vindt. We like!

Een bericht gedeeld door Elisah Jacobs/ INTERIOR JUNKIE (@interiorjunkiecom) op 7 Okt 2017 om 2:08 PDT

#2 Interior4all

Interior 4 all is een Instagram-account dat bestaat uit foto’s gemaakt van echte woonkamers. Geen commercieel gedoe dus! Heel leuk, want nu krijg je inspiratie van over de hele wereld. En wat zitten er toch mooie foto’s bij. Om jaloers van te worden! Dit is absoluut onze favoriet. Een heerlijke, cozy slaapkamer met een bohemian vibe. Wie wil er niet zo wakker worden?

Een bericht gedeeld door interior4all 💛 (@interior4all) op 11 Okt 2017 om 12:08 PDT

#3 sun.soul.style

Nog zo’n account waar wij heel gelukkig van worden! Sun.Soul.Style is van interieurontwerper Christina Higham die haar Instagram gebruikt als portfolio én inspiratiebron! Dubbele inspiratie dus! Haar style is kleurrijk, maar toch nog vrij clean. Iedereen wilt toch zo’n slaapkamer? En net als de Interior Junkie, heeft Christina ook een blog met nog meer inspiratie! Yes!

Een bericht gedeeld door Christina Higham (@sun.soul.style) op 12 Okt 2017 om 8:57 PDT

#4 Fiona Michelon Stylist

We hebben dit keer geen interieurontwerper, maar een stylist gevonden! Fiona Michelon is een freelance interior stylist en haar Instagram staat vol met toffe projecten en inspiratiebeelden. Haar stijl is speels, maar erg strak. Superleuk voor als jij je werkhoek wilt op pimpen, Fiona heeft hier namelijk ook veel inspiratie voor! En natuurlijk heeft ze ook een blog waar we hartstikke wild van worden! Gevalletje van dit moet je even zien.

Een bericht gedeeld door Fiona Michelon (@fiona_michelon_stylist) op 11 Okt 2017 om 1:52 PDT

