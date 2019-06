Volg jij ze al? Dit zijn de winnaars van de Beste Social Media Awards

Een groot aantal influencers zat gisteren met samengeknepen billetjes in spanning af te wachten, in de hoop een award mee naar huis te nemen voor hun social media kunsten. Grote winnaar is Bram Krikke, die is uitgeroepen tot beste personality op social media in Nederland.

Tja, Bram, wat moeten we nog over hem zeggen? Met zijn creativiteit wist hij afgelopen jaar meerdere malen een grote lach op ons gezicht te toveren. En, niet geheel onbelangrijk; hij wist meerdere malen viral te gaan. Met zijn digitale aura zit het dus wel snor, zou je kunnen zeggen. De andere genomineerden waren Chantal Janzen, Donnie, Gwen van Poorten, Nienke Plas, Vjeze Fur en de winnaar van de afgelopen twee jaar, presentator Tim Hofman. Krikke won eerder dit jaar al de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator.

Het moge duidelijk zijn; je kunt niet langer om Bram heen. Wil je hem dan eindelijk toch leren kennen? Lees dan hier het uitgebreide interview met deze fijne knaap.

Overigens ging Tim Hofman niet met lege handen naar huis. Zijn serie #BOOS won de award voor Beste YouTube-serie. Bovendien won zijn vriendin Lize Korpershoek in de categorie Beste Instagrammer. Beste nieuwkomer op sociale media is zangeres Merol, bekend van het lied Hou je bek en bef me.

Presentatrice Gwen van Poorten kreeg een award voor Beste Reactie. Toen een man onder haar Instagramfoto klaagde over haar voorgevel, sloeg zij terug met kritiek over de kleine Japanse tuin op zijn profielfoto.

Sporter

Rico Verhoeven is uitgeroepen tot Beste Sporter op sociale media. De kickbokser versloeg snowboardster Bibian Mentel, veldrijdster Puck Moonen, tenniscoach Raemon Sluiter, voetbalster Shanice van de Sanden en fitnesser Joel Beukers. GroenLinks-leider Jesse Klaver werd uitgeroepen tot beste politicus op sociale media. Beste Youtubers waren de mannen van StukTV.

Op woensdag waren de awards voor officiële organisaties op sociale media al uitgereikt. Het lied Knalplanga van rapper Donnie leverde de Rijksoverheid twee awards op.

