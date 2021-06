Tijd voor een volgende stap in de relatie tussen Jennifer Lopez en Ben Affleck?

Sinds de relatie tussen Jennifer Lopez en Alex Rodriquez op de klippen is gelopen, gaan er steeds meer geruchten rond dat J.Lo weer terug is bij haar ex Ben Affleck. Nu lijkt het erop dat ze toe zijn aan een nieuwe stap in hun relatie. Jennifer werd gezien bij een aantal scholen in Los Angeles. En volgens de kenners kan dat maar één ding betekenen: ze overweegt een verhuizing naar Miami in LA.

Los Angeles

De kinderen van de zangeres en haar ex-man Marc Anthony, Emme en Max (13), wonen al jaren in Miami en gaan daar naar een dure privéschool. Dat Jennifer nu zelf naar scholen aan de Amerikaanse Westkust aan het kijken is, doet insiders vermoeden dat ze dichter bij Ben wil wonen. Die woont op dit moment in Californië, waar zijn kinderen ook wonen en naar school gaan. Voor Jennifer is Los Angeles overigens geen onbekend terrein: ze heeft hier al jaren een huis.

Een bron vertelt dat de kinderen van Jennifer de prioriteit hebben. ‘Hun geluk staat op de eerste plaats. Ze zou nooit zomaar een radicale beslissing nemen zonder aan hen te denken.’ Ook weet de zangeres dat de kinderen het moeilijk hebben gehad na de breuk met Alex Rodriguez. ‘Maar ze vinden het ook fijn om hun moeder weer gelukkig te zien.’

Ben heeft drie kinderen met zijn ex-vrouw Jennifer Garner: Violet (15), Seraphina (12) en Samuel (9).

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: ANP | Beeld: Getty Images