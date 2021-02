Dit gebeurt er in je brein als je er volgers bij krijgt op Instagram

Wanneer iemand je begint te volgen op Instagram, ben je toch even nieuwsgierig. Ken je deze persoon of is het weer zo’n random spam-account? Natuurlijk niet de meest belangrijke zaak in de wereld, hoeveel volgers je hebt, maar er gebeurt wel degelijk iets in je brein als dat cijfertje op social media omhoog gaat.

Het oplopende tellertje resulteert namelijk in een dopamine-hit in je hersenen, aldus neuropsycholoog dr. Sanam Hafeez. Je weet wel, dat stofje dat voor plezier zorgt én je zelfs een beetje high kan laten voelen. En dat is niet het enige: ook het kijken naar een account met vergelijkbare content heeft hetzelfde resultaat. ‘Hoeveel [volgers] een poster zal krijgen, is niet voorspelbaar, dus het voegt een sensatie-van-de-jacht-aspect toe dat het spannend houdt’, verklaart ze aan Bustle.

Volgers Instagram

Maar het is niet alleen maar positief. Sterker nog, je volgersaantal de hele tijd in de gaten houden kan ook zorgen voor gevoelens van angst, zo verklaart psychotherapeut Elizabeth Beecroft. ‘Als het aantal Instagram-volgers stijgt, kan dit een grote druk op het individu creëren om te presteren’, legt ze uit. ‘Een groot aantal volgers kan betekenen dat je meer ogen hebt die naar je account kijken, wat symptomen kan veroorzaken van angst als je die status wilt behouden, inhoud wilt posten die je publiek leuk vindt, of zelfs teveel geïnvesteerd raakt in de betrokkenheid van je account.’ En ja, de pandemie heeft dit gejaagde gevoel nog net een stukje erger gemaakt.

Risico

Aangezien het aantal volgers elke keer weer anders kan zijn, is het koppelen van deze cijfers aan je eigenwaarde of geluksgevoel een risico voor je mentale gezondheid. Sommige mensen zijn nu eenmaal een pro in het algoritme van Instagram uitspelen, hoe erg je je best ook doet. Wanneer je dus ziet dat je volgers niet omhoog gaan of juist dalen, zullen je hersenen geen dopamine aanmaken. Het gevolg? Je kan je ellendig voelen. Dr. Hafeez voegt toe: ‘Een dag zonder deze externe bekrachtiging kan depressie en gevoelens van lagere eigenwaarde veroorzaken.’

Doe een stapje terug

Vind je het moeilijk om niet de hele tijd naar de cijfertjes te kijken? Dan is het wijselijk om even een stapje terug te doen, zo drukt Beecroft op het hart. Verwijder de app misschien even compleet van je telefoon of focus je meer op waarvoor het platform ooit bedacht is: het plaatsen van leuke foto’s. En onthoud ook dat sommige accounts een deel van hun volgers misschien gekocht hebben. Dus zó betrouwbaar is dit aantal uiteindelijk ook niet.

Bron: Bustle | Beeld: Pexels