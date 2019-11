Volgers van Sanne Vogel zijn bezorgd: gaan katten en baby’s wel samen?

View this post on Instagram

‘Hoe ga je dat dan straks doen met de katten?’ vragen mensen vaak in P.M. sinds het bekend is dat ik zwanger ben. Op mijn eigen geboortekaartje staat een baby met een kat. Mijn moeder heeft foto’s waarop mijn jeugdvriend oude kater Gijs op haar zwangere buik ligt, waar ik in zit. Mijn moeder heeft me als peuter moeten uitleggen dat ik niet aan die staart moest trekken… toen ik dat eenmaal begreep sliep die oude makker altijd bij mij in bed, lepeltje lepeltje. Tatti kruipt elke dag met zijn snoet in mijn nek en zijn spinnende lijf op dat van mij. Meneertje en Mientje willen ook het liefst de hele dag spinnend tegen me aan liggen. Ik denk dat de baby’s het knorren van de katten al meer hebben gehoord dan de stemmen van mij en Melchior. Katten en kinderen, ik vind het de allerleukste combi. Er staan hier altijd hele kuddes kinderen voor ons raam die katten willen kijken en knuffelen. Mijn katten hebben nog nooit uitgehaald, als ze een kindje te intens vinden, vluchten ze even naar de achtertuinen. We hebben een kamertje aangebouwd voor de tweeling en door de aanemer meteen een kattensluis laten aanleggen door de inloopkast naar de achtertuin. De aanemer vond dat de grappigste opdracht die hij ooit had gehad. Zo kunnen de katten altijd naar buiten zonder de kinderkamer in te gaan of onze slaapkamer. Zodat ze nooit per ongeluk op een kleine baby kunnen gaan liggen omdat ze het zo gezellig vinden. Ik kan ook echt niet geloven dat ik straks niet genoeg liefde heb om naast de baby’s, ook nog genoeg aandacht aan de katten te geven. Ik hou zo intens veel van die harige idioten, dat gaat nooit veranderen. Bovendien zijn ze waanzinnig blij dat ik zo vaak thuis ben tegenwoordig en geen lange draaidagen maak. Dat blijft de komende tijd. We gaan straks lekker met zijn ZEVENEN 🤣cocoonen. Meneertje verheugd zich nu al op de wandeltochtjes met de kinderwagen door de buurt en op een dag zijn die kids oud genoeg om net zoveel van die viervoeters te houden als ik en Melchior doen. Dus zo gaan we dat doen met de katten(en duimen, heel veel duimen; dat niemand allergisch blijkt). Thanks @wiandabongenphotography voor het vastleggen van dit dagelijkse ritueeltje 🙂