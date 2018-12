Volledige erfenis van dj Avicii gaat naar zijn ouders

Op 20 april jongstleden werd de wereld opgeschrikt door het overlijden van Tim Bergling, beter bekend als de immens populaire dj Avicii. Nu, exact 7 maanden na dato, is er bekend wat er met zijn miljoenenerfenis gaat gebeuren.

Geen testament

Tim was niet getrouwd, heeft geen kinderen en had ook geen testament. In dat geval gaat volgens de Zweedse wetgeving zijn volledige erfenis naar zijn ouders. Het zou gaan om 231 miljoen Zweedse kronen, dat omgerekend zo’n 22 miljoen euro is.

Openstaande rekeningen

Zweedse media brengen dit nieuws naar buiten op basis van cijfers van de belastingdienst. Hieruit zou ook blijken dat Tim nog een aantal openstaande rekeningen te vereffenen had. In de Verenigde Staten moest er nog negen miljoen euro aan derden worden afgerekend, in Canada stond nog zo’n tachtigduizend euro open.

Droomhuis

Eerder werd al bekend dat het Californische huis van de dj, waar hij zo graag tot rust kwam, in alle stilte is verkocht. Door het huis niet op de markt te hebben aangeboden, lijkt zijn familie een mediahype en absurde opbiedingen te hebben willen voorkomen. Tim kocht het huis in 2013 voor € 13,3 miljoen euro. Afgelopen augustus werd de luxe villa voor € 15 miljoen verkocht.

Avicci overleed op 20 april op 28-jarige leeftijd in Masqat, de hoofdstad van Oman. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd.

Bron: LADBible, beeld: ANP