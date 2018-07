Volop kritiek op de ‘migraine pose’: ‘Mijn ziekte is geen beautytrend’

De zogenoemde ‘migraine pose’, waarbij je je vinger of hand tegen je slaap houdt, is volgens beautyexperts een subtiele manier om je jukbeenderen strak te trekken en je wenkbrauwen natuurlijk te liften. Gigi en Bella Hadid, Kendall Jenner en zelfs Doutzen Kroes; ze doen het allemaal voor een mooier kiekje. Maar mensen die daadwerkelijk aan migraine lijden, zien er echt niet zo florissant uit en vinden het maar wat beledigend dat hun ziekte zo op de hak wordt genomen.

Nee, als je migraine hebt, druipt de pijn van je gezicht af. Foto’s die migrainepatiënten uit protest delen onder de hashtag #truemigrainepose zijn daar het bewijs van. ‘Mijn ziekte is geen beautytrend’, bekritiseert een vrouw, met een kiekje waarop ze met waterige, vermoeide ogen de camera inkijkt. Een andere vouw deelt maar liefst 99 selfies die ze maakte tijdens migraineaanvallen. En weer een ander deelt een foto waarop ze in het ziekenhuis ligt: ‘Ik leef al vijf jaar met chronische migraine en lijd iedere dag vreselijke pijn.’

Glamorous, right @ELLEmagazine #NamVo @Cosmopolitan @ninagarcia ? This is my #migrainepose. My disease is not your beauty trend. Way to support and lift up women. 🖕🏻🖕🏼🖕🏽🖕🏾#truemigrainepose #womensupportingwomen #boycottelle #boycottcosmo pic.twitter.com/lvHUDxdxg3

— Angie Glaser (@CMLifeblog) 27 juni 2018