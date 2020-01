Volop speculatie: Molloten denken nú al te weten wie ‘de Mol’ is

Met de eerste aflevering van ‘Moltalk’ achter de rug is het aftellen tot het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’ nu echt begonnen. Waar we het eerst moesten doen met een promo voor de nieuwe reeks, werden we afgelopen weekend getrakteerd op de leader. En de diehard molloten hebben daar niet alleen al een hoop hints in gezien, maar denken zelfs al te weten wie het spelletje saboteert.

In Moltalk werd de leader van het nieuwe Wie is de Mol?-seizoen voor het eerst getoond. Volgende week zijn die beelden pas op televisie te zien, maar dat weerhoudt molloten er niet van om onderstaande video eens goed onder de loep te nemen.

De tekst gaat verder onder de video.

Hints

Fans van Wie is de Mol? kunnen niet ophouden met speculeren na het zien van de leader. Zo vinden ze het onder meer opvallend dat Anita Witzier (58) als enige van de groep een andere kant op kijkt. ‘Kijkt de Mol niet altijd even over haar schouder?’, wordt er afgevraagd.

De tekst gaat verder onder de tweets.

@WieisdeMol_Gido op de telefoon stond 29 mei 18:10 op die tijd en die dag speelde Sparta tegen de Graafschap en @NathanRutjes1 speelde bij Sparta #widm #widm2020 #nathanisdemol — Nathan (@Nathan026PL) January 5, 2020

Speculatie de Mol

Zoals ieder jaar kunnen kijkers van het programma ook weer punten inzetten op hun hoofdverdachte in de Wie is de Mol?-app en sommige fans zijn daar dan ook nu al mee begonnen. Welke naam op Twitter wel erg vaak de revue passeert? Dat is die van Miljuschka Witzenhausen (34). Genoeg speculatie over de Mol dus al!

De tekst gaat verder onder de tweets.

Hint: In de Leader komt het getal 18 vaak voor. Miljuschka heeft als vertouwenspersoon Jan Versteegh neergezet, dat is de mol van 2018. Is dit een hint naar Miljuschka? #moltalk #molloot #milloot #widm #widm2020 #widmtips #widmhints #wieisdemol pic.twitter.com/78ETk655Ew — Wie is de Mol tips 2020 (@Lucas17791546) January 5, 2020

BTC Journaal

Kijk jij ook zo uit naar Wie is de mol 2020?

Ik wel!

Ik verdenk #MILJUSCHKAWITZENHAUSEN

Vind haar zo stoer, die durft het Mol zijn wel aan!#WIDM #Wieisdemol @WieIsDeMolHint @WIDMnl @WieIsDeMol

Vroeger vond ik alle wie is de mol volgers sukkels. Nu volg ik ook! pic.twitter.com/OokzzjnpVB — BTC Journaal (@BTCJournaal) January 3, 2020

Locatie ‘Wie is de Mol?’ 2020

Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? speelt zich af in China. Dat juist dit land gekozen is als locatie, viel alleen niet bij iedereen in goede aarde. Zo uitte cabaretier Erik van Muiswinkel (58) eerder deze maand zijn kritiek op Twitter. Hij reageerde op een filmpje van een Chinese gevangene die werd gemarteld omdat hij online een grap zou hebben gemaakt over de overheid. ‘#Wieisdemol gaat er vrolijk rondrennen’, aldus Van Muiswinkel op social media. ‘De meest geavanceerde en genadeloze politiestaat op de planeet. Maar daar hoef je niks van te merken, zo goed zijn ze.’

Begin 2020

Vanaf 11 januari 2020 kunnen we genieten van het jubileumseizoen van Wie is de Mol?, zo maakten de makers eerder bekend met een korte video. ‘Wie is de Mol?, vanaf 11 januari om 20.30 uur op NPO 1. #widm #widm20 #wieisdemol #uploading’, werd erbij geschreven. En dit zijn alle kandidaten op een rij.

Door: Flaironline | Beeld: AVROTROS