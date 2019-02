Voor de haters: waarom ‘Wie is de Mol?’ vreselijk is

Wie zijn die mensen?

Van die zoveel kandidaten kent iedereen… een kwart? Toch staan alle zelfbenoemde ‘molloten’ bij de koffie-automaat te praten over Dinges van Dinges en Dingetje. Dus het eerste wat je moet doen als je überhaupt bij de trend wilt blijven, is een uitgebreide Google-ronde langs meer en minder bekend Nederland. En goed, dan weet je eindelijk wie Evi is, en dan vliegt ze er weer uit.

En dan die talkshow

Alsof zo’n aflevering van Wie Is De Mol? niet lang genoeg duurt heb je daarna nog een programma óver het programma, met gasten die eerder in het programma zaten, die ook meespeculeren over wie zij denken dat de Mol is. Oh, die talkshow. Het is ook het moment waarop de liefhebber steevast beweert dat ‘even De Mol kijken’ inclusief de nabespreking was. En zo wordt een uurtje uitzitten een hele avond in het thema in Mol-thema.