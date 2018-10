Voor de liefhebber: ‘huidhakken’

Ben je uitgekeken op je sneakers en keurige enkellaarsjes, kijk dan eens naar deze creatie die afgelopen week het internet bezig hield. Want, al lijkt het niet zo, het zijn laarzen. Echt.

Het bizarre schoeisel wordt zo gemaakt dat het lijkt alsof je met blote benen loopt. In werkelijkheid zijn het lieslaarzen die helemaal worden aangepast op je huidskleur, inclusief alle oneffenheden, haren en moedervlekken. Er bungelt dus ook een prijskaartje aan. Voor 10.000 euro kun je een keer iets anders uit de kast trekken dan je standaard sneakers.

Je moet ervan houden

Of het lekker loopt is een ander verhaal. De ontwerpers Hannah Rose Dalton en Steven Raj Bhaskaran trokken een model de laarzen aan en lieten haar (voorzichtig) een paar stappen lopen. Ze postten de video op Instagram die op veel reacties kon rekenen. Het bericht is al meer dan 193.000 keer bekeken. De een vindt het geweldig en creatief, de ander walgt ervan. Eén ding wordt duidelijk uit de video, als je deze ‘snoepjes’ aan wilt schaffen, dan draag je ze alleen als je ergens de hele avond kunt zitten.

Dit bericht bekijken op Instagram Yes, they’re walkable Een bericht gedeeld door Fecal Matter (@matieresfecales) op 26 Okt 2018 om 2:01 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram It’s real Een bericht gedeeld door Fecal Matter (@matieresfecales) op 25 Okt 2018 om 11:44 (PDT)

Bron: RTLnieuws | Beeld: Instagram