Glitterslipper voor een prikkie? Hier scoor je ‘m

Wie een beetje leuk erbij wil lopen, hoeft niet altijd diep in de buidel te tasten. Items van bekende designers worden geregeld ‘gecopycat’ door grote winkelketens die vergelijkbare producten voor een veel lagere prijs over de toonbank laten gaan.

Zo heeft Primark een slipper in het assortiment, die verdacht veel lijkt op de slipper ‘Dazzle’ van Steve Madden. Oké, exact hetzelfde is ie niet, maar voor het verschil in prijs kun je dat op de koop toenemen. Als je tenminste van een beetje glitter houdt.

Koop je een paar bij Steve Madden, ben je na het afrekenen een euro of 83 lichter. Haal je ‘m bij Primark kost het je slechts acht euro. Maar of dat paar ook net zo lekker loopt, dát is natuurlijk de vraag.

Deze glimmerd is van Steve Madden:

En dit is de variant van Primark:

