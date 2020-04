Noem het een millennialtrend. Noem het een luie vorm van lezen. Of noem het een digitale vorm van gezelschap. Hoe dan ook, een goede podcast is als het nieuwe album van Justin Bieber: heerlijk om naar te luisteren. Wij zetten de vier leukste podcasts van het moment voor je op een rij.

Bakkie kennis

The future is female, vinden de Vlaamse vriendinnen Nadia El Makhfi en Yana Smits. In hun podcast 50 koffies drinken ze daarom vijftig keer een bakkie met een topondernemer en verzamelen zo tips voor ambitieuze vrouwen.

Te beluisteren via Spotify, iTunes en YouTube

In de bak

Fotograaf Jan Banning zet zich in voor de zaak van Christina Boyer. Deze Amerikaanse zit namelijk al 28 jaar onterecht vast voor de moord op haar driejarige dochter. Radio­ maker Katinka Baehr volgt Jan gedurende een jaar.

Te beluisteren via Spotify, iTunes en de podcast-app

Help jezelf

Stijn van Vliet en Jasper Demollin van Streetlab lazen nooit een serieus boek, maar nu ze allebei de dertig naderen, dringen steeds meer belangrijke vragen zich op. Daarom duiken ze in de podcast De zelfhulpboekenclub in wereld van de zelfhulpboeken, want die lijken tegenwoordig het antwoord te hebben op álle levensvragen.

Te beluisteren via Spotify, iTunes en de podcast-app

Binnen de muren

Vier patiënten uit tbs-instelling De Rooyse Wissel hebben een celstraf uitgezeten voor ernstige delicten en worden nu klaar- gestoomd voor een leven buiten de kliniek. Journalist Tom Veldhuijzen gaat in de podcast TBS in gesprek met patiënten, medewerkers en behandelaren en geeft je in zes afleveringen een inkijkje in de indringende werkelijkheid van een tbs-kliniek.