Noem het een millennialtrend. Noem het een luie vorm van lezen. Of noem het een digitale vorm van gezelschap. Hoe dan ook, een goede podcast is als het nieuwe album van Justin Bieber: heerlijk om naar te luisteren. Wij zetten de vijf leukste podcasts van het moment voor je op een rij.

De leukste podcasts van het moment

Moord op het platteland

In de podcast Kwaad bloed staan zes spraakmakende moordzaken op het platteland centraal. Wat gaat er vooraf aan zo’n misdrijf? En wat gebeurt er daarna? Daar proberen Jacqueline Maris en Gerrit Kalsbeek achter te komen door gesprekken te voeren met getuigen, nabestaanden én daders.

Te beluisteren via Spotify en de podcast-app

Ga ervoor

Met hum Mastermind Academy helpen Michael Pilarczyk en zijn vriendin Cindy Koeman mensen met positief denken en het realiseren van hun doelen. Ook in hun nieuwste podcast Leef je mooiste leven proberen ze obstakels te verkleinen. Ze delen inspirerende verhalen en beantwoorden vragen. Wie weet kan deze podcast jou helpen je doelen te bereiken.

Te beluisteren via ipodcast en Spotify

Doe ffe social

Eens in de twee weken bespreekt Diederik met co-hosts Cato en Jasper en een bekende gast wat zich afspeelt op social media. Van Daniël Verlaan tot Faberyayo: de onderwerpen verschillen elke aflevering en zijn aangepast op de gast. Wat vindt Lize Korpershoek bijvoorbeeld van social media op vakantie en wat vindt Nienke Plas van kinderen voor de camera?

Te beluisteren via iTunes en Spotify

Held geveld

Als jongetje wilde Jan de Man militair worden, het liefst bij de Amerikaanse Navy Seals. Maar in plaats van de held werd hij iemand die via allerlei illegale handeltjes in de zware criminaliteit belandde. Inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd en geeft hij in Jan de man een insiders-inkijkje in een wereld van geweld, drugs en motorbendes.

Te beluisteren via Spotify, Apple podcast en de podcast-app

Dolle boel

In een tijd waarin Amerika ontzettend verdeeld is, is er iemand van wie iederéén lijkt te houden: Dolly Parton. Van conservatieven tot feministen, iedereen is fan van haar. Hoe kan het dat haar publiek alleen maar diverser wordt, terwijl ze haar oude fans niet verliest? Presentator Jad Abumrad deed samen met collega Shima Oliaee drie jaar lang onderzoek naar Parton. In de negendelige podcastserie Dolly Parton’s America schetsen ze een beeld van haar, maar ook van de Amerikaanse maatschappij en cultuur die haar op een voetstuk heeft geplaatst.

Te beluisteren via Spotify en Apple podcast

