Nog even en het is weer zover. De vierde vrijdag van november is het traditiegetrouw Black Friday. Dat betekent dat je weer massaal cadeaus (waarvan een groot deel voor jezelf) kunt inslaan voor een prikkie. Maar hoe zorg je dat je niet in je enthousiasme doorslaat?

Wij Nederlanders zijn dol op koopjes. Marketingdeskundige Paul Moers noemt ons zelfs een aanbiedingsgeil volk. Het is dan ook poepsimpel om te zwichten voor alle deals die je in aanloop naar Black Friday om de oren vliegen.

Hallo Black Friday-miskopen

Kortom: voor je ’t weet heb je je digitale of fysieke winkelmand weer vol- (en je bankrekening leeg-)geshopt. Om er een maand later achter te komen dat de helft van het spul nog steeds in de (inmiddels stoffige) verpakking zit.

Maar dit jaar niet! Wij geven je vier tips om miskopen te voorkomen.

Tip 1: Bedenk van tevoren waar je je op focust

Tijdens Black Friday word je doodgegooid met aantrekkelijke deals. Zo kan het zomaar gebeuren dat je in je online zoektocht naar sneakers ineens dé spijkerbroek voor een prikkie tegenkomt. Onderweg naar de winkelmand zie je ook nog eens toffe afgeprijsde oorbellen, en hé, is dat nou die mooie camera die je al zolang wilde? Ga zo door en je staat ondanks alle goeie deals straks alsnog in het rood. Bedenk daarom van tevoren goed waar je naar op zoek bent. Maak een lijstje met cadeaus voor de feestdagen en dingen die je zelf heel graag wilt (en die je zonder korting óók gekocht zou hebben). Hou deze lijst er tijdens het shoppen bij en sta jezelf niet toe ervan af te wijken (oké, hoogstens één keer dan).

Tip 2: Doe research

Ga niet als een kip zonder kop te werk. Wil je een nieuwe Rayban-zonnebril? Ga op Black Friday dan niet voor de eerste deal die je tegenkomt, maar doe van tevoren onderzoek. Hoe duur is het model dat je wilt normaal gesproken? Bij welke winkels kun je terecht voor korting? Hoeveel verschilt die per winkel? Hoe beter je research, hoe tevredener je uiteindelijk bent met je aankoop. We weten immers allemaal hoe irritant het is om een product nadat we het gekocht hebben voor een lagere prijs ergens anders aan te treffen…

Tip 3: Ga voor kwaliteit

Zorg ervoor dat je geen prul koopt. Check daarom altijd of jouw producten van goede kwaliteit zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen door beoordelingen te googelen en recensies te lezen. In het geval van kleding kan het fijn zijn om het item in een fysieke winkel van tevoren alvast te voelen en passen.

Tip 4: Vraag jezelf af waarom je het wilt

Het klinkt misschien onnodig, maar ga eens bij jezelf na waarom je de producten op je lijstje (want ja, die heb je na tip 1 inmiddels gemaakt) eigenlijk wilt, en wat je ermee gaat doen. Wil je nieuwe pumps voor onder de jumpsuit die je met kerst aantrekt? Check. Ben je op zoek naar een onderwatercamera omdat je komend voorjaar gaat duiken? Check. Kun je geen antwoord geven? Dan is de kans groot dat je het item niet echt wilt of nodig hebt. Let op: het antwoord ‘omdat ik het mooi/leuk vind’ geldt niet. Dan belandt die leuke riem van slangenleer straks alsnog in een hoek in de kast omdat-ie nergens bij past.

Oké, nu mag je los!

