Vorig jaar een Oudejaarslot gekocht? Misschien wacht er nog een Mini op je!

Ieder jaar verloot de Oudejaarsloterij behalve een héleboel geldprijzen ook flink veel andere mooie dingen, zoals bijvoorbeeld gloednieuwe auto’s. Afgelopen jaar werden er prachtige Mini’s verloot, maar drie van die geweldige bolides zijn nog steeds niet opgehaald door hun nieuwe eigenaar.

Laatste kans

De drie winnende loten zijn verkocht bij winkels in het Gelderse Nijkerk en in de Limburgse plaatsen Echt en Simpelveld. ‘Het recht op een prijs vervalt na een jaar, dus hebben de winnaars nog slechts tot en met 31 december om zich te melden’, zo meldt de Staatsloterij.

Actie

De winkeliers die de winnende loten verkochten hebben in hun gemeente al rondgereden in de Mini’s, in de hoop de winnaars wakker te schudden. Via een dakmegafoon riepen ze hen op zich te melden, maar tot nu toe bleef het akelig stil.

Verstandig om tóch nog even je oude loten te checken!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Hart van Nederland | Beeld: HH