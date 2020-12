Vraag het de mediator: ‘Haar vriend gaat met mijn dochter in bad’

Sinds zijn dochter Charlotte hem heeft verteld dat mamma’s vriend bij haar in bad zit, kan Marco geen rust meer vinden. Wat moet die vent met zijn dochter? Zijn ex Celine zegt dat het allemaal heel onschuldig is, maar Marco wil dat het onmiddellijk stopt, anders geeft hij Charlotte niet meer mee.

Marco: ‘Is die vent nou helemaal gek geworden! Wat moet zo’n volwassen kerel in bad met een meisje van vijf? Dat is toch niet normaal? Charlotte vond het ook helemaal niet leuk, vertelde ze. Hij wreef haar veel te hard met de washand en deed allemaal rare dingen met de badeentjes, gekke stemmetjes maken en zo. Toen ze moest huilen, trok hij haar tegen zich aan, zei ze. Maar ze rukte zich los en is uit het bad geklommen en naar Celine gerend. Dat laatste vond ik fijn om te horen, dat mijn kleine meid zo goed weet wat ze wel en niet wil, en dat ze ook gewoon weggaat als het haar niet bevalt. Maar toch, als ik eraan denk, krijg ik een brok in mijn keel. Eerlijk waar. Mijn dochter in bad met een vreemde vent! Ik zei tegen Celine dat het moest stoppen omdat ik Charlotte anders niet meer aan haar mee zou geven. Ik had expres een zo neutraal mogelijke stem gebruikt, maar zij schoot meteen in de verdediging. Waar ik me mee bemoeide, dat ik altijd zo verschrikkelijk jaloers was, dat ik dan zelf maar een badkuip moest kopen. Ze zei dat Kenneth een hele lieve, zachtaardige man was die nog geen vlieg kwaad zou doen en dat het in zijn cultuur heel gewoon was dat vaders met hun dochters in bad zaten. Dat ik gewoon te preuts was. Daar geloof ik niks van. Bovendien, Kenneth is Charlotte’s vader niet. Dat ben ik.’

Celine: ‘Sinds ik Kenneth ken, is er gedonder met Marco. Elke keer dat ik Charlotte kom ophalen, heeft hij iets aan te merken op de manier waarop Kenneth en ik haar opvoeden. Blijkbaar doet ze bij Marco verslag van de dagen dat ze bij ons is, of misschien zit Marco haar uit te horen. Ja, ik denk dat hij haar zit uit te horen. Ik heb al eens tegen Charlotte gezegd dat ze niet alles wat ze bij ons meemaakt aan pappa moet vertellen, dat het onze geheimpjes zijn. Maar Marco en zij zijn heel hecht, dat merk ik wel. Ze is altijd blij als ik haar wegbreng en als ik haar weer ophaal, ik wil Marco hier niet bij mijn huis hebben, is ze verdrietig. Met mij is ze afstandelijker. Het zij zo. Als ze wat ouder wordt, verandert dat wel. Ze was nog maar drie toen ik Marco voor Kenneth verliet, dus dat heeft ze niet bewust meegemaakt. Maar toch voel ik soms een soort verwijt in haar gedrag. Kenneth zegt dat ik me niet zo druk moet maken. Dochters zijn nou eenmaal meer op hun vader gericht, dat is de natuur. Hij is zo heerlijk down to earth. Als ik verdrietig ben, kruip ik helemaal weg in die brede gespierde armen en dan voel ik me zo veilig. Dat gevoel gun ik Charlotte ook. Daarom vind ik het niet erg als ze samen in bad zitten. Het is zo’n verrijking als een meisje al op zo’n jonge leeftijd de veiligheid van een paar stevige mannenarmen kan ervaren.’

De mediator: Celine, probeer je in Marco te verplaatsen. Het is niet makkelijk om te zien dat een andere man zich bezighoudt met de opvoeding van jouw dochter. Ook hoort Marco alleen verhalen van de kant van Charlotte, dus is het niet gek dat hij zich zorgen maakt.

Celine en Marco, probeer wat opener te communiceren als het gaat over Charlotte. Het is jullie dochter en het is van belang dat ze zich bij beide ouders prettig voelt, ook als er andere partners over de vloer zijn.

De grenzen van de ouders, in dit geval van Marco, moeten worden gerespecteerd. Ook geeft Charlotte zelf aan het niet prettig te vinden.

Celine, dingen zeggen als ‘onze geheimpjes’, wat vindt je daar zelf van?

Dit soort dingen zeggen kan ervoor zorgen dat Marco alleen maar minder vertrouwen krijgt in de manier waarop jij en Kenneth Charlotte opvoeden.

Ik stel voor dat wanneer Charlotte aangeeft zich ergens niet prettig bij te voelen, dat er dan ook naar haar geluisterd wordt.

Celine, natuurlijk wil jij graag dat jouw dochter een goede band opbouwt met jouw nieuwe vriend maar probeer dit niet te forceren. Als Charlotte aangeeft dat ze iets niet leuk vindt, stop er dan ook mee.

Kenneth, probeer jouw rol als stiefvader zo in te vullen dat je niet over de grenzen van Charlotte’s vader heengaat. Er zijn genoeg leuke andere activiteiten om met Charlotte te ondernemen.

Celine en Marco, het lijkt mij handig om samen duidelijke afspraken te maken over hoe er wordt omgegaan met Charlotte. Bijvoorbeeld door een aantal (omgang)regels op te stellen waar jullie je beiden aan houden.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

