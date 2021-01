Vraag het de mediator: ‘Mijn vriendin eist dat ik meega naar haar verschrikkelijke moeder’

Anke heeft een bloedhekel aan haar schoonmoeder, die altijd alles op zichzelf betrekt. Het liefst zou ze de wekelijkse bezoekjes per direct stopzetten. Maar daar wil haar vriendin Chrissie niets van weten. Haar moeder is ziek en ze moeten er nu allebei voor haar zijn.

Anke: ‘Chrissies moeder was nooit mijn favoriet, maar sinds ze die tia heeft gehad, vind ik haar een regelrechte bitch. Ze praat alleen maar over zichzelf. En geen leuke verhalen hoor, het is een grote klaagzang. De verzorgenden zijn hardhandig, haar buurvrouw zet haar tv te hard, het eten is flauw. Chrissie zit dat allemaal geduldig aan te horen, maar ik word er tureluurs van. Die moeder zal nooit eens vragen hoe het met ons gaat, met ons werk of met de kinderen. Chrissie vertelt wel eens wat over haar werk of over de kinderen. Maar in plaats van daarop in te gaan, wat een normaal mens zou doen, begint dat mens onmiddellijk weer over zichzelf. Ze betrekt alles op zichzelf. Dat is zo vermoeiend. Ik vind het vooral sneu voor Chrissie. Het is toch niet leuk als je moeder geen belangstelling voor je heeft. Maar Chrissie zegt dat ze medelijden heeft omdat haar moeder er ook niets aan kan doen. Nou, ik word er niet blij van, van dat mens. Ik heb voorgesteld dat Chrissie voortaan alleen bij haar moeder langsgaat, omdat ik daar toch niets kan doen, maar Chrissie wil graag dat ik meega. Meestal hou ik het nog geen tien minuten vol, dan moet ik echt weg. Soms zit ik dan wel een halfuur in mijn eentje in de hal te wachten tot Chrissie klaar is. Nou, dat is leuk. Chrissie zegt dat ik niet zo kinderachtig moet doen, maar de hele situatie hangt me ondertussen mijlenver de keel uit.’

Chrissie: ‘Mijn moeder heeft het moeilijk. Door die tia kon ze niet meer thuis blijven wonen en ze heeft veel moeite om haar draai te vinden in het verpleeghuis. Het is een rouwproces en dan begrijp ik best dat je alles op jezelf betrekt. Een paar weken geleden fluisterde ze: “Ik ben zo bang dat ik ongelukkig dood zal gaan. Dat het nooit meer goed komt.” Ik vind het lastig dat Anke dat niet aanvoelt. Wat dat betreft valt ze me echt tegen. Ik heb haar verteld wat mijn moeder laatst had gezegd, maar ze haalde alleen haar schouders op. Ze vindt mijn moeder een egocentrische zeurkous en ik heb het gevoel dat ze me bijna verwijt dat ik elke week bij haar op bezoek ga. Nou, het is toevallig wel mijn moeder en toen ik klein was heeft ze heel liefdevol voor me gezorgd. Dat ze nu door die tia in zo’n rot verpleeghuis moet wonen, daar kan zij ook niks aan doen. Ik probeer haar zo vaak mogelijk te zien en ik vind dat Chrissie minstens een keer per week mee moet. Dat doe je toch voor je partner? Wat kost dat nou, op zondagmiddag een uurtje naar je schoonmoeder? Maar in de auto terug naar huis zit Anke alleen maar te mokken en zodra we thuis zijn vertrekt ze naar haar werkkamer. Gezellig hoor. Dit is voor mij ook een lastige situatie en ik had gehoopt dat Anke en ik het samen zouden kunnen doen. Het valt me zo tegen dat ze nu afhaakt.’

De mediator: Het is lastig als je niet zo’n goede band hebt met je schoonouders, je kiest ze natuurlijk ook niet zelf uit. Als mensen ouder worden krijgen sommigen ook de neiging om meer over zichzelf te praten, dat kan soms erg vervelend voelen.

Ik begrijp je Anke, dat je je hieraan stoort. Het is wel belangrijk om te denken aan de reden dat iemand dit doet. Chrissie haar moeder is ook maar alleen. Zij heeft niemand om haar ei bij kwijt te kunnen. Dan is het heel fijn dat ze een dochter heeft die voor haar klaar wilt staan en een luisterend oor aanbiedt. Probeer je er niet te veel van aan te trekken als ze een in een lastige bui is. Je doet het immers niet voor haar, maar voor je partner Chrissie. Het is haar moeder dus ik kan me voorstellen dat ze het fijn vindt als jij ook mee gaat om haar te bezoeken. Zij zal het ook niet altijd prettig vinden dat ze niet naar haar vraagt en jouw steun daarin juist waarderen. Als jouw schoonmoeder dan weer vervelende opmerkingen maakt, probeer het je dan niet aan te trekken. Probeer te denken aan de steun die jij Chrissie kan bieden in deze momenten.

Chrissie, ik snap dat je behoefte hebt aan die steun van Anke. Bedenk wel dat het voor haar niet altijd leuk is om in deze situatie te zitten. Het is jouw moeder dus het is logisch dat jij meer tolereert. Maar Anke heeft soms wat meer moeite met bepaalde situaties, zij heeft immers het beste met jou voor.

Spreek je gevoelens hierover goed naar elkaar uit en heb begrip voor de ander. Dan kunnen jullie samen tot een goede oplossing komen.

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief