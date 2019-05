Vraagt André Hazes eindelijk zijn vriendin ten huwelijk na dít bijzondere moment?

André Hazes en Monique Westenberg winden er geen doekjes om wat betreft hun trouwplannen. De zanger onthulde in december vorig jaar dat hij dit jaar zijn vriendin ten huwelijk wil vragen, maar dat is nog niet gebeurd. Gisteren was het stel op een bruiloft en gebeurde er iets heel bijzonders…

Monique heeft een foto van het bijzondere moment gedeeld op haar Instagram. ‘Vangst van de dag’, schrijft ze erbij. Ze heeft het bruidsboeket gevangen en als we de traditie mogen geloven, is zij de volgende die in het huwelijksbootje stapt. Hierdoor zal André toch echt een beetje vaart moeten gaan maken met zijn aanzoek.

Aanzoek

Vorig jaar in december onthulde de zanger dat Monique in de toekomst écht mevrouw Hazes zal gaan heten. ‘2019 gaat het jaar van Monique worden, dat heeft ze verdiend. Ze heeft het niet makkelijk met mij gehad’, zei hij destijds tegen Privé.

Hoe het aanzoek eruit gaat ziet, wist André nog niet. Hij heeft in ieder geval grootse plannen en zal zijn vriendin ten huwelijk vragen in het bijzijn van familie en vrienden. ‘1+1=2, dus iedereen verwacht dat dit met kerst gaat gebeuren. Dat vind ik dan weer niet leuk, want dan ligt het er misschien te dik bovenop.’

JA, ik wil

Monique heeft wel grote verwachtingen van het aanzoek. ‘Ik verwacht toch dat hij iets origineels gaat doen, dit jaar nog’, zei ze in april tegen De Telegraaf. Als André dan eindelijk op één knie voor haar gaat, zal ze in ieder geval volmondig JA zeggen.

Trouwplannen

Hoewel André grootse plannen heeft voor zijn grote dag, hoeft het voor Monique allemaal niet zo groot. ‘Ik wil het liefst trouwen met alleen familie en beste vrienden om ons heen. Een klein huwelijk’, vertelde ze een tijdje terug aan Story. ‘Maar André wil alles groots aanpakken. Daarin zullen we elkaar tegemoet moeten komen.’

