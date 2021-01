Mysterie opgelost: wat deden die vreemdelingen nu in de lift bij WIDM?

Niet is wat het lijkt in WIDM, dus de kandidaten moeten altijd extra goed opletten. Wanneer er dan ook wat bijzondere figuren verschijnen in de allereerste opdracht, is de vraag: wie zijn die vreemdelingen in de lift? Hadden ze iets te maken met het spel of juist niet?

Want je hebt natuurlijk opdrachten waarbij je koffertjes in de gaten moet houden en er dan ineens oud-Mollen in beeld lopen. Of dat de saboteur zélf rondsluipt achter je rug om. Kan je zomaar gebeuren.

Vreemdelingen lift WIDM

Maar hoe zat het dan met de vreemdelingen in de lift deze laatste aflevering van WIDM? Want naast Joshua, Charlotte, Renée en Marije zagen we natuurlijk ook een paar rare snuiters in pak voorbijkomen. Toch kan Rik kort zijn over de rol van deze mensen in het spel: ze wilden niets anders dan even ‘meeliften’.

Figuranten

In de podcast van het programma laat van de Westelaken weten: ‘Dat waren mensen die wij hadden uitgenodigd, dat waren figuranten. Dat vonden wij grappig. In zo’n opdracht is het alleen maar leuk als er ook wat onverwachte dingen gebeuren.’ Gewoon voor de lol dus, die vreemde mensen tussendoor. Wel een lekkere mindfuck weer, maar gelukkig lieten de kandidaten zich niet van de wijs brengen en werd er flink wat geld binnengeharkt. Oh en gummilamp Charlotte? We zijn heel benieuwd hoe het huis van de verslaggeefster eruit ziet nu.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros)

