Achter de tralies in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn in New York wacht Maxwell op haar eerste rechtszaak. Die vindt plaats op dinsdag 14 juli, om 13.00 uur lokale tijd (19.00 uur in Nederland), via een videoverbinding. Er hangt haar een gevangenisstraf van 35 jaar boven het hoofd. De Britse socialite staat terecht voor zes aanklachten. Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten (waaronder het lokken van meisjes, het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan) en twee vanwege meineed.