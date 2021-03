Vriend Britney Spears klaar voor volgende stap: ‘Ik wil jong vader worden’

Britney Spears deelde onlangs nog een zeldzame foto van haar zoons. Sean (15) en Jayden (14) zijn inmiddels al flink groot geworden, maar als het aan de vriend van de zangeres ligt, is er nog ruimte voor gezinsuitbreiding. Dat laat Sam Asghari weten in een interview met Forbes.

‘Ik vind het niet erg om vader te worden’, verklaarde de 27-jarige oprichter van Asghari Fitness. ‘Ik wil een jonge vader worden.’

Vriend Britney Spears

Ook bronnen aan US Weekly melden dat Asghari ‘graag een gezin zou willen stichten met Britney’. Sam zou er altijd al van gedroomd hebben om kinderen te krijgen en hij denkt dan ook dat hij een geweldige vader zou zijn. Maar de spierbundel wil nog meer stappen met Spears zetten: ‘Hij ziet een huwelijk in de toekomst van hem en Britney.’

Conservatorschap

Toch wil hij wachten tot ‘ze in staat zijn om te trouwen zonder de beperkingen van haar conservatorschap en met de zegen van haar familie.’ Sinds de documentaire Framing Britney Spears is uitgekomen, staat het curatorschap van vader Jamie Spears opnieuw onder hoogspanning. Britney wil van hem af, maar een rechter besliste vorige week dat hij samen met het bedrijf Bessemer Trust Co. voorlopig de touwtjes in handen houdt.

Privacy

Asghari benadrukt in het Forbes-interview nogmaals het belang van privacy. En daarin heeft hij het ook over wat hij wel én niet deelt op social media. ‘Ik ben heel voorzichtig als het op mijn persoonlijke leven aankomt. Daar waak ik heel erg voor’, aldus de personal trainer. ‘Maar tegelijkertijd vind ik het heel gezond [om te delen, red.] wat je waardeert in je persoonlijke leven en waar je trots op bent.’ Dus wanneer de gelegenheid daarom vraagt, vindt hij het niet erg om iets op een authentieke manier te delen.

Challenge

De twee doen in ieder geval op een hilarische wijze mee aan een nieuwe Tiktok-challenge op het nummer Toxic van Britney. Daarbij is het de bedoeling dat je op de iconische tonen met je gezicht over de douchewand gaat. En dat is gelukt!

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress