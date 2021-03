Vriend Erica Meiland reageert voor het eerst op relatienieuws

Vorige week werd er bekend gemaakt dat Erica Meiland (57) een relatie heeft met privédetective Sander van Betten (60). Toch zijn ze al een half jaar samen en wist bijna niemand hier iets van. Hoe hebben ze hun relatie zolang geheim weten te houden?

Vriend Erica Meiland

Erica en Sander hebben elkaar in alle rust leren kennen. De twee spraken gewoon in het openbaar af, maar hun prille relatie is al die tijd geheim gebleven. Dat is best een wonder te noemen gezien de populariteit van de Chateau Meiland-ster. Sander wijt het aan de discretie van de voorbijgangers. ‘Mensen hebben ons wel gezien met de honden – en herkend – maar dat is allemaal onder de pet gebleven,’ zegt hij over zijn tot voor kort geheime relatie in de podcast van Shownieuws.

Peter R. de Vries

Het kersverse stel heeft de relatie ook stil gehouden voor bekenden. Een bewuste keuze, licht de privédetective toe. ‘Er waren heel weinig mensen die het wisten. Dus dan heb je ook weinig kans dat het uitlekt.’ Een van de weinige mensen die wel wisten van Erica en Sander, was Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever en de privédetective kennen elkaar al lang, en daarom vond Sander het wel zo netjes om Peter in te lichten zodat hij er niet achter de RTL Boulevard-desk achter moest komen.

Lees ook:

Onthulling

Vorige week onthulde Story dat Erica Meiland (57) weer gelukkig is in de liefde. Ze heeft haar hart verloren aan privédetective Sander van Betten (60). ‘Erica en ik zijn al een halfjaar samen,’ vertelt Sander aan Story. ‘Maar voor mij is het een privékwestie, dus daar ga ik verder weinig over zeggen.’

Schaduwen

Het is voor Erica Meiland een prettige bijkomstigheid dat Sander gewend is om met de media om te gaan. Naast zijn werk als privédetective werkte de Zwollenaar de afgelopen jaren intensief mee aan de tv-programma’s van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en Kees van der Spek. Ook maakte Willibrord Frequin geregeld gebruikt van zijn diensten. Daarnaast schakelde de KRONCRV Sander in voor enig onderzoekswerk ten behoeve van het programma Boer zoekt Vrouw.

Via werk ontmoet

Op dit moment is Sander nog altijd werkzaam in de tv-wereld, waarbinnen hij Erica ontmoet heeft. ‘We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter,’ vertelt Sander aan Story. ‘Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.’

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders