Dit is de bekende vriend van SP-leider Lilian Marijnissen

SP-leider Lilian Marijnissen heeft momenteel misschien niet zoveel geluk op werkgebied -haar partij verloor flink bij de Tweede Kamerverkiezingen- geluk in de liefde heeft ze wél. Ze heeft een vriend met wie ze sinds 2019 samen is. En hem kennen we ergens van! Hij is namelijk een bekende presentator.

Lilian is als een blok gevallen voor Bart Nolles, presentator voor RTL 7, Rijnmond en Omroep West. De twee leerden elkaar kennen door voetbalclub Feyenoord. ‘Ik ben daar vaak aan het werk en Lilian is een echte Feyenoord-supporter’, aldus Bart. ‘Van het een kwam het ander en we hebben een paar keer afgesproken.’

Bekende Nederlander

De relatie van SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen en RTL-sportpresentator Bart Nolles verloopt stormachtig. Na de bekendmaking, begin vorig jaar, werden de twee overspoeld met liefdevolle reacties, zowel uit de politiek als uit de tv- en showbizzwereld. Hoewel Bart bij het grote publiek minder bekend is dan zijn vriendin, wordt ook hij gezien als een bekende Nederlander.

Samenwonen… en toch niet

Na haar vermeende affaire met Omroep MAX-baas Jan Slagter, ging Lilian Marijnissen in 2019 razendsnel samenwonen met sportpresentator Bart Nolles. Intussen leven Lilian en Bart echter weer gescheiden van elkaar. ‘Bart heeft de woning van Lilian alweer verlaten,’ vertelde een bron een jaar geleden aan Story. ‘Ze wonen niet meer samen.’ Van een relatiebreuk is echter geen sprake. ‘Nee, Bart is van Oss verhuisd naar Rhoon, in de buurt van Rotterdam. Bart is naast zijn RTL-werkzaamheden ook actief als verslaggever voor RTV Rijnmond, waardoor hij in zijn nieuwe woning op doordeweekse dagen dichter bij zijn werk én Lilian woont. Het gaat heel goed tussen Bart en Lilian, ze zijn nog steeds erg verliefd.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bart Nolles (@bartnolles)

