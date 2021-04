Dít is de vriend van visagist Leco van Zadelhoff

Leco van Zadelhoff (52) is dé visagist van de Nederlandse sterren en is regelmatig te zien in programma’s als ‘RTL Boulevard’ en sinds kort ook ‘Chantals Beauty Camper’. Hoewel Leco altijd omringt is met de grootste sterren, is hij achter de schermen het liefst samen met zijn vriend en zijn dochter.

Vriend van Leco

De vriend van Leco heet Carlos. De twee leerden elkaar kennen op vakantie en zijn al vijf jaar gelukkig samen. In 2019 namen ze de grote stap en vroeg Carlos hem ten huwelijk tijdens een vakantie naar Parijs.

Instagram

Leco plaatst geregeld een leuke selfie van hem en Carlos op Instagram. Maar hij deelt ook wel eens een leuke video van zijn partner. Voor de ‘tropische’ Carlos is het koude Nederlandse weer natuurlijk nog even wennen.Afgelopen februari was de eerste keer dat hij zulke vrieskou meemaakte. Dat moest Leco natuurlijk even vastleggen. Hij deelt een video waar Carlos ‘samba dansend over het ijs’ schaatst.

Groot gezin

Leco’s tweede liefde is zijn dochter Robbie (15). Robbie is de dochter van Leco en zijn ex Rob Sintenie, die in 2016 na negentien jaar uit elkaar gingen. Ook al zijn de twee vaders van Robbie niet meer samen, ze ziet beide mannen nog zeer regelmatig. ‘Uhm, logisch toch’, zou je denken, maar de gezinssituatie waar Robbie in verkeert, is een lastige en behoeft de nodige uitleg. We wagen een poging: Robbie heeft twee vaders, twee moeders, twee bonusmoeders, een bonusvader, twee bonuszusjes en twee halfzusjes. Què?!

‘Modern Family’ is er niks bij

Rob’s zus Jennet wilde vijftien jaar geleden graag een kind met haar vriendin Sjamke. Ze vroegen Rob, de toenmalige vriend van Leco, als vader. Omdat hij Jennet’s broer is, zou de baby met Sjamke als biologische moeder toch ook het DNA van Jennet krijgen en zo kreeg Leco er dus ook meteen een dochter bij. Inmiddels zijn niet alleen Leco en Rob uit elkaar, maar ook Jennet en Sjamke. Zij hebben weer nieuwe partners met óók weer kinderen, én er kwamen nog kinderen bij. Robbie woont nu bij haar beide moeders, die boven elkaar in aparte huizen wonen.

